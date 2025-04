Ábalos rebate ante el Supremo las tesis de la UCO sobre sus propiedades y admite que maneja cinco cuentas bancarias

El exministro José Luis Ábalos presentó a finales de la pasada semana un escrito acompañado de ingente documentación para rebatir algunas de las conclusiones del informe sobre su patrimonio elaborado por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil y que fue remitido al magistrado del Tribunal Supremo Leopoldo Puente a finales del mes de marzo, que analiza la situación de varias de sus propiedades y sus cuentas bancarias.

Sobre ésto último, reconoce que controló una cuenta bancaria del partido mientras fue secretario general del PSOE en la provincia de Valencia --frente a un apunte de la UCO que le vinculaba con 258 cuentas de la formación en diferentes territorios-- y concreta cuáles son sus cinco cuentas bancarias actuales, según la documentación a la que ha tenido acceso este diario.

Según esta información aportada a la causa en la que se investiga su presunta implicación en la denominada trama Koldo que logró anidar en Transportes durante su etapa como ministros, Ábalos dispone de dos cuentas personales (en BBVA y Caixabank). Además está autorizado en una tercera cuenta en ésta última entidad a nombre de su hijo Pablo. También en Caixabank mantiene abiertas dos cuentas con su ex mujer Carolina Perles, una de ahorro y otra para el pago de préstamos hipotecarios, a la que se suma la que abrió para el pago de las cuotas de un local en Valencia relacionado con la actividad de la Fundación Internacional de Apoyo al Desarrollo Local y Social (Fiadelso), de la que fue patrono hasta 1998.

El edificio en Perú

Precisamente una propiedad vinculada a esa fundación en la localidad peruana de Chimbote ha sido objeto en las últimas semanas de varios titulares de prensa, y el propio exministro reconoció su relación con ella durante su declaración ante el magistrado Puente. En la documentación aportada explica que cuando fue presidente de este organismo --siendo el fallecido Manuel Valls secretario-- se les requirió desde la alcaldía de este pueblo la construcción de un centro social.

La alcaldía se comprometía a aportar el suelo y la Fundación se encargaría de la construcción del centro, "pero hubo que recurrir al régimen de compraventa" porque la asociación que debía ceder el terreno carecía de "capacidad para donar, de ahí que se estableciera un valor moderado del suelo en cuestión". La Fundación, por su parte, "no pudo actuar como compradora dado que carecía de personalidad jurídica reconocida en Perú", y el suelo debió escriturarse a nombre de Valls y Ábalos, según afirma la defensa en el escrito aportado.

Añade que ambos se comprometieron, "a través de una manifestación reflejada en la propia escritura de compraventa en su cláusula séptima a donar dichos terrenos", por lo que únicamente actuaban como fiduciarios de Fiadelso. No se logró inscribir la Fundación en el correspondiente registro peruano y, al no conseguir la personalidad jurídica peruana no se pudo intervenir en el registro de propiedad para inscribir la edificación. "Es por ello, que el edificio no se encuentra inscrito en el Registro de la Propiedad correspondiente", explican. En esta propiedad se han llevado a cabo actividades formativas para el Ayuntamiento y posteriormente por parte de la Universidad de San Pedro, aunque después de que ésta se marchara el edificio quedó vacío hasta que resultó ocupado por Segundo Sigifredo V.C, contra quien Ábalos, que sigue apareciendo como dueño de los terrenos, ha iniciado un proceso de desahucio.

El piso que ocupó Koldo

También se dan explicaciones sobre el piso en la calle Humilladero de Madrid que fue adquirido en 2010 por la que fuera esposa de Ábalos Carolina Perles, y que fue alquilado a Koldo entre octubre de 2019 y noviembre de 2021. No es cierto, sin embargo, según rebate Ábalos a la UCO, que en ella se encuentre empadronada la exmujer de éste, pues ahora quien tiene allí fijado su domicilio la hija del exministro, Rocío.

Para justificar esta situación, Ábalos aporta documentos que arrancan de la liquidación de bienes tras extinguirse su matrimonio con Perles en octubre de 2022. En principio se adjudicó al exministro la titularidad de este inmueble previo pago de 100.000 euros en el plazo de 365 días naturales, si ello no se cumplía, se vería obligado a transferir el 50% que ostentaba a su exmujer. El acuerdo no se cumplió --la defensa afirma que "no entra a exponer las circunstancias del caso por resultar prolijo" y por ello Perles demandó a su exmarido ante el Juzgado de Primera Instancia número 92 de Madrid.

En el marco de esta demanda, Ábalos alcanzó con su exesposa un acuerdo extrajudicial: el exministro asumía la reclamación de su exesposa y renunciaba en paralelo al reintegro de la cantidad de 50.000 euros ingresados por su parte para reducir la hipoteca que gravaba este bien inmueble, siempre y cuando su participación en la propiedad de la vivienda referida fuese transferida a su hija Rocío. Asegura ante el Supremo que el dinero ingresado procedió de la venta de un bajo en Valencia. Según señala también la defensa, todo este proceso "ha sido tratado maliciosamente" por algunos medios de "para seguir alimentado la estrategia del desgaste reputacional y de criminalización" del exministro.

Terreno sin chalet

El escrito hace también alusión al terreno en (Tuluá) Colombia que fue objeto de un error reconocido por la propia UCO, que inicialmente atribuyó ante el juez un valor al mismo de 2,1 millones de euros, cuando éste había sido en realidad adquirido por 751. También se apuntaba a la existencia de un Chalet cuya foto apareció en unos discos duros requisados a Koldo y que en realidad estaba construido sobre una propiedad vecina.

La mujer de Koldo García Patricia Úriz Iriarte comparece ante la Comisión de Investigación sobre el ‘caso Koldo’, / A. Pérez Meca

La defensa documenta al respecto que lo cierto es que e Ábalos adquirió dicho terreno sin construcción alguna en 2003 y lo vendió en 2013 en el mismo estado, "es decir, sin ninguna construcción", afirma, para añadir que "se han ordenado gestiones a cerca del Registro de la Propiedad de Tuluá a fin de obtener una copia del documento de venta". Sobre el error en el informe, la defensa señala que "no se basa en la consideración de un tipo de moneda, sino en la propia existencia de la información que no se contrasta mínimamente, ni siquiera con el sentido común y lo que evidencia es que la investigación actúa bajo una idea predeterminada".

Tampoco entiende el interés para la investigación del hecho de que alquilara una vivienda en Rivas Vaciamadrid junto con su pareja Andrea de la Torre el 30 de agosto de 2022. Dicho contrato de arrendamiento fue resuelto el 24 de julio de 2024, y adjunta las transferencias del alquiler. Por todo ello, agrega que "la pregunta que cabe hacerse es si el señor juez instructor seguirá asumiendo en lo sucesivo, sin entrar al contenido de los anteriores informes, los posibles errores que pueda cometer en el futuro la unidad de policial judicial investigadora".