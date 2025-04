El vídeo de la declaración ante el juez Pedraz de la empresaria que dijo llevar efectivo a Ferraz por orden de Aldama: "Me dice que él no puede"

"Me dice que él no puede, no me dice qué es ni para qué es", de esta forma un tanto imprecisa confirmó la empresaria Carmen Pano el pasado 19 de marzo ante el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz las circunstancias que rodearon a las dos entregas de 45.000 euros en efectivo que realizó en octubre de 2020 en la sede del PSOE en Ferraz por orden de Víctor de Aldama, el comisionista investigado como cerebro de la trama Koldo.

Según el vídeo de la declaración, al que ha tenido acceso EL PERIÓDICO y que se enmarca en el caso hidrocarburos --por fraude de IVA en la compraventa de combustible-- la empresaria afirma que entendía que se trataba de un "anticipo" para un negocio "de restaurantes" que Aldama tenía entre manos, por los problemas económicos que atravesaba en dicho momento. Posteriormente, explica que ese dinero se lo dieron a ella anteriormente para Aldama, para este negocio de restauración, y cuando acudió a su despacho a dárselo es cuando el comisionista le pidió que lo entregara en la sede socialista de Ferraz.

En la grabación, el fiscal Anticorrupción Luis Pastor le pregunta por esta entrega de dinero al que ya se había referido unas semanas antes en el alto tribunal, cuando declaró como testigo en la causa en la que está imputado el exministro José Luis Ábalos por su presunta relación con la trama corrupta que anidó en el Ministerio de Transportes. No volvió a entregar ninguna otra cantidad a la sede federal del PSOE.

El fiscal también le pregunta a la empresaria si el dinero tenía que ver con la obtención del título para operar en el sector de hicrocarburos de la empresa Villafuel, cuya actividad se investiga por supuesto fraude, y Pano responde que lo desconoce y que por ello, cree que "en principio, no". "Se me dice que era anticipo de los restaurantes de las torres, nada que ver con hidrocarburos", añade ante el titular del Juzgado Central de Instrucción número 5.

Lucía Feijoo Viera

Reunión en Industria

En otro momento de la declaración, la empresaria habla de la reunión que tuvo lugar en el Ministerio de Industria en enero de 2021 al que acudió con su socio en Villafuel, Claudio Rivas --igualmente imputado en el caso hidrocarburos, junto con el propio Aldama-- y dos técnicos. Afirma que fueron recibidos en la puerta por Koldo García, el asesor de Ábalos en Transportes, quienes les llevó hasta una sala de juntas "muy grande" en la primera planta, lugar en el que se celebró el encuentro con Juan Ignacio Díaz Bidart, jefe de gabinete de la entonces ministra Reyes Maroto. Koldo participó en la reunión "como intermediario" y se les dijo que la documentación que se requería debía ser presentada "a través de Koldo García"

La investigación realizada hasta ahora por el juez Pedraz descarta, sin embargo, que de dicha reunión pudiera derivarse ninguna gestión concreta para la obtención del permiso que quería lograr Villafuel, puesto que este tipo de licencias las gestiona el Ministerio de Medio Ambiente y Transición Ecológica.