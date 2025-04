Bolaños declara a Peinado que no participó en el nombramiento de la asistente de Begoña Gómez

El ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha asegurado al juez Juan Carlos Peinado que no participó en el nombramiento de Cristina Álvarez, la asistente de Begoña Gómez, de quien no ha sido jefe, y a quien no llegó a conocer hasta después de su incorporación a su puesto en Moncloa. Asimismo, ha defendido que la designación, de la que desconoce quién hizo la propuesta, se hizo conforme a la ley para la contratación de personal eventual.

Durante dos horas y 20 minutos de declaración el ministro ha respondido como testigo, como le obliga la ley, a todas las preguntas, además de aportar diversa documentación. Bolaños ha destacado que la figura de asistente de la mujer de los presidentes del Gobierno ha existido "toda la vida", porque las invitan a actos y todo eso tiene que tener "cierto control". La diferencia entre Begoña Gómez y el resto de mujeres de presidentes del Gobierno, ha completado, es que la mujer de Pedro Sánchez "solo ha tenido un asistente", y el resto han tenido "más de uno".

Asimismo, el testigo, que ha respondido a las preguntas de forma serena, según las fuentes consultadas, ha relatado que las competencias para tramitar los contratos de libre designación dependen de una docena de departamentos de Moncloa. Las fuentes consultadas explican a esta redacción que después de que el testigo explicara que desconocía de quién venía la propuesta para designar a Álvarez, y ante la insistencia de Peinado para que le comunicara la identidad del coordinador de personal en 2018 --una información que ya consta en la causa, según las defensas-- Bolaños se ha salido unos minutos de las dependencias para hacer una llamada telefónica y preguntar por el nombre del aludido, que ha trasladado al instructor.

Pidió una tarima

La declaración se ha extendido más de lo previsto inicialmente porque Peinado evidenció su disconformidad con el mobiliario de las dependencias en las que se celebró la comparecencia. Las fuentes consultadas indican que ha solicitado una tarima para poder ver al ministro y al resto de partes con mayor claridad. Además, el magistrado hizo que Bolaños, antes de responder a las preguntas de las partes, escuchara la declaración que realizó en febrero pasado el exvicesecretario de Presidencia Alfredo González Gómez. Este excargo fue quien tramitó en julio de 2018 la propuesta de nombramiento de Álvarez como asesora de Gómez y señaló como su entonces superior jerárquico a Bolaños.

Juan Carlos Peinado, juez, en los alrededores de los juzgados de Plaza Castilla / José Luis Roca

Además del juez se han desplazado al Palacio de La Moncloa la abogada de Vox en representación de las acusaciones populares, que ejercen Hazte Oír, Manos Limpias, Iustitia Europa y Movimiento para la Regeneración Democrática.

El titular del Juzgado de Instrucción número 41, que investiga a la esposa del presidente del Gobierno, Begoña Gómez, por cuatro presuntos delitos de corrupción, considera que existen indicios que apuntan a una posible malversación en relación con la contratación de su asistente personal, Cristina Álvarez. Se trata de un puesto de libre designación, pero el juez quiere indagar su origen y quién ordenó que fuera ocupado por esta persona en concreto.

Aprovechamiento privado

Las sospechas del instructor tienen que ver con un posible aprovechamiento privado de las funciones de la asistente por parte de la mujer de Pedro Sánchez, tras reconocer Álvarez la autoría de los correos electrónicos en los que manifestaba a los responsables de Reale Seguros que a Begoña Gómez le "encantaría" que la aseguradora siguiera patrocinando la Cátedra Extraordinaria de Transformación Social Competitiva que ésta codirigía en la Universidad Complutense de Madrid (UCM). También aparecía como colaboradora de la cátedra en otras comunicaciones remitidas al centro universitario para gestionar el software utilizado.

La presunta malversación apuntada en su auto por el juez Peinado solo podría ser cometida por quien tiene la responsabilidad sobre el dinero público supuestamente desviado, es decir, el miembro del Ejecutivo al que correspondiera dicha responsabilidad. Además, al enmarcarse este asunto en una pieza separada y ver indicios de delito por parte de algún aforado, el instructor podría remitir esta pieza al Supremo sin perder el control sobre el resto de la causa referida a Begoña Gómez. En el caso de Bolaños la posibilidad de que se remitiera esta pieza al Supremo requeriría, no obstante, la elevación de una exposición razonada, que además tendría que ser aceptada por el alto tribunal. Si este paso se produjera, debería además pedirse permiso a las Cortes (suplicatorio) para poder investigarle.

Por lo que se refiere a la declaración de este miércoles, se acordó como consecuencia de las declaraciones realizadas el pasado 26 de febrero por la propia Álvarez y el vicesecretario general de la Presidencia del Gobierno, Alfredo González Gómez, que fue quien propuso nombrar a Cristina Álvarez como asesora de Moncloa asignada a la esposa de Sánchez. El primero reconoció ante el juez que no conocía a Álvarez y tampoco recordaba quien le dio sus datos. Relató que al llegar a Moncloa con el nuevo Gobierno de Pedro Sánchez se nombraron entre 80 y 90 cargos de confianza, unas personas que en su mayoría no recuerda. El juez manifestó entonces que desconocía que para designarlos no se requiere currículum, y ello causó asombro entre los asistentes, ya que parecía que Peinado desconocía los pormenores de las designaciones de cargos de confianza.

Presidencia puso a disposición de Peinado un coche oficial con chófer para acudir al complejo de Moncloa, tras exigirlo el juez señalando que con ocasión de su traslado al complejo el pasado verano, para interrogar también como testigo al presidente del Gobierno, se le hizo esperar y se acercaron personas a su coche, poniendo en riesgo su seguridad. En Moncloa le esperaba un amplio dispositivo técnico para que el interrogatorio pudiera ser convenientemente grabado.

"Carece de sentido"

El magistrado impidió previamente que un policía que iba a ir con el chófer a Moncloa le acompañara en el trayecto: "Lo que se solicitó fue únicamente un vehículo oficial del parque móvil para el desplazamiento de la comisión judicial, con su correspondiente conductor. Carece de sentido que dicho vehículo sea ocupado por una tercera persona cuyo objetivo en el interior del citado vehículo no se alcanza a comprender", decía el magistrado en una providencia dictada este martes.

Horas antes de la declaración se dio a conocer que el magistrado había impuesto multas a los abogados por explicar a la prensa el contenido de las declaraciones que se producen en el caso Begoña Gómez, según especifica un auto de 14 de abril, al que ha tenido acceso EL PERIÓDICO.

Sin embargo, las sanciones no han sido equitativas, ya que mientras a los letrados de Voz y de Hazte Oír les impone 500 euros, al letrado Antonio Camacho, que ejerce la defensa de la mujer del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, establece una multa de 5.000 euros por ser quien "de forma clara y extensa transmite todo lo acontecido en la Sala de Audiencias".