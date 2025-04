El PSOE impulsa cursos sobre Franco a profesores y quiere involucrar a las familias para frenar el "revisionismo" de los jóvenes

Cada vez más preocupado por el aumento del “revisionismo” entre los jóvenes de la figura de Francisco Franco en particular y de la dictadura en general, el PSOE cree que ha llegado el momento de dejar de mirar hacia otro lado y tomar medidas en el ámbito educativo. “La inacción no es una opción. La democracia española ha llegado tarde para muchas víctimas del franquismo. No podemos volver a defraudarles. No debemos ni queremos volver a llegar tarde, permaneciendo de brazos cruzados, ante el revisionismo que están realizando en nuestros jóvenes aquellos que fueron y son cómplices del régimen totalitario del dictador. La amnesia de la memoria nunca es una solución”, argumentan los socialistas, que acaban de registrar una proposición en el Congreso para hacer frente a este creciente fenómeno.

La iniciativa, a la que ha tenido acceso EL PERIÓDICO, reclama, entre otras medidas, “promover programas de formación” destinados al profesorado sobre la represión franquista. También defiende “sensibilizar” a la comunidad educativa (directivos de los centros, docentes y familias) acerca del “preocupante aumento” de jóvenes que miran con buenos ojos el pasado régimen, así como “actualizar” los contenidos en Secundaria, Formación Profesional y Bachillerato para incorporar el “papel de las mujeres durante el Golpe de Estado, la Guerra Civil y la dictadura”.

Las cifras

Distintos reportajes, varios de ellos en este diario, han retratado en los últimos tiempos la tendencia revisionista entre el alumnado. Los estudios demoscópicos ofrecen un diagnóstico similar. El pasado enero, el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) concluyó que el 38% de los menores de 24 años en España (diez puntos más que la media en todas las edades) no tendría problemas en vivir en un régimen “poco democrático” a cambio de una supuesta “mejor calidad de vida”. Un mes después, el Institut de Ciències Polítiques i Socials (ICPS), señaló que más del 36% de los hombres catalanes de 18 a 24 años (y el 27% de las mujeres) evitan rechazar abiertamente un sistema dictatorial.

El 38% de los menores de 24 años no tendría problemas en vivir en un régimen “poco democrático”, según datos del CIS



“No buscamos demonizar a los chavales y ser paternalistas. Buscamos acompañarlos. Porque no todo está perdido”, dice Raúl Díaz, diputado del PSOE y uno de los autores de la iniciativa. La idea, continúa, surgió al comprobar “el discurso que prolifera en las redes sociales, donde hay una exaltación antifeminista y ultraliberal, así como una especie de ensoñación franquista”.

“Más allá de denunciarlo, queremos que esta alerta roja llegue a las instituciones. Y sobre todo, ayudar a quienes nos reclaman apoyo: profesores y directivos de centros, que piden materiales para luchar contra estos discursos de odio”, explica el parlamentario socialista.

El precedente de la exhumación

Se trata de una proposición no de ley. De salir adelante, y los socialistas confían en que se apruebe de la mano del heterogéneo bloque que hizo posible hace año y medio la investidura de Pedro Sánchez, no tendría efectos jurídicos, limitándose a “instar” al Gobierno a aprobar las medidas que en ella se recogen. Pero la ha registrado el PSOE con el visto bueno de La Moncloa. Sus iniciativas de este tipo suelen prefigurar el rumbo que tomará el Ejecutivo. En 2019, por ejemplo, el decreto que permitió la exhumación del cuerpo de Franco en el Valle de los Caídos estuvo basado en una proposición no de ley.

Familiares de Franco portan el féretro con los restos del dictador tras su exhumación del Valle de los Caídos, el 24 de octubre de 2019. / MARISCAL / EFE

Al mismo tiempo, la mayoría de las competencias educativas se encuentran transferidas a las autonomías. Según el PSOE, las medidas propuestas tendrían que incorporarse al decreto de enseñanzas mínimas, que recoge las materias que deben impartirse sí o sí en todos los territorios. “Ahí ya está incluida la enseñanza de la memoria democrática. Pero no es suficiente. Los profesores necesitan un refuerzo”, defiende Díaz, que calcula que la iniciativa se debatirá en el Congreso (bien en el Pleno, bien en la Comisión Constitucional) en la primera quincena de mayo.

La autocrítica

“Como señalan distintos estudios, la extrema derecha ha desarrollado una eficaz estrategia basada en mensajes falaces pero impactantes, mientras que los demócratas no hemos ofrecido un discurso pedagógico que conecte con los jóvenes”, admiten los socialistas en la exposición de motivos de su propuesta, que tiene como paraguas una reciente resolución de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa. “Es necesario reforzar las políticas de memoria democrática (...) en todos los ámbitos educativos. Necesitamos una enseñanza histórica rigurosa, crítica y basada en el respeto a los valores democráticos y los derechos humanos”, continúan.

"Los 'tecnofachas' saben jugar muy bien sus cartas. Nos están ganando la batalla. Pero vamos a intentar corregirlo", explica el diputado socialista promotor de la iniciativa



De ahí los “programas de formación”, donde los profesores de Secundaria, Formación Profesional y Bachillerato estudiarán “el preocupante incremento de la valoración positiva del régimen franquista” e incorporarán “contenidos que visibilicen a las víctimas de la persecución y las políticas represivas realizadas durante la dictadura”.

Pero la iniciativa no solo afectaría a los docentes. El PSOE propone “acciones de sensibilización dirigidas a la comunidad educativa”, lo que incluye a las familias, que “deberán poner en valor y visibilizar la gran contribución, aportación y protagonismo que las víctimas de la Guerra Civil y la posterior dictadura franquista tuvieron en la construcción de la memoria democrática”. La propuesta, por último, también incluye cierta crítica al propio Gobierno socialista. “La inacción de los poderes públicos ante la falta de memoria es una irresponsabilidad”, señala la exposición de motivos.

“Los discursos de odio generan dinero. Los ‘tecnofachas’ han sabido usar muy bien sus cartas. Nos están ganando la batalla -concluye Díaz-. Y cuando nos hemos querido dar cuenta, ¿ha sido demasiado tarde? No lo sé. Pero vamos a intentar corregirlo”.

