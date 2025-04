Los letrados del Senado ven inconstitucional la ley que prohíbe solo las asociaciones franquistas

Los letrados del Senado ven inconstitucional la modificación de la ley reguladora del derecho de asociaciones para incluir entre los motivos de disolución la apología del franquismo. Según el informe emitido por el equipo jurídico de la Cámara Alta, la norma "puede contradecir" media decena de artículos de la Carta Magna al prohibir estas asociaciones "y no otras". En este sentido, pone el foco en aquellas que "realizan apología del terrorismo o ensalzan a los autores de este delito, o que realizan apología de otros regímenes autoritarios, contemporáneos o que hayan existido en el pasado". No obstante, fuentes de la dirección del PP en el Senado afirman que tramitarán la ley, ya que de no hacerlo el texto se aprobaría de manera automática y podrían ser acusados de prevaricación.

La norma, que recibió antes de Semana Santa el visto bueno del Congreso, pretende ilegalizar cualquier asociación que haga apología del franquismo. Y, además, está pensada para evitar que la Fundación Francisco Franco, que actualmente está en proceso de disolución, modifique sus estatutos para convertirse en asociación y evitar su desaparición.

Así, el informe de los letrados del Senado señala que, al "restringir un derecho fundamental, como es el de asociación", la norma debería recoger un "interés relevante que justifique tal restricción" y que tal interés no existe o "no puede protegerse más que prohibiendo exclusivamente estas asociaciones, y no otras que potencialmente, podrían lesionar este mismo interés".

Tras este análisis, el texto establece que se produce la vulneración de cuatro artículos de la Constitución: el 22, referente al derecho de asociación; el principio de igualdad recogido en el artículo 14; las "libertades de profesar libremente la propia ideología", establecido en el artículo 16; y la "libre expresión" plasmada en el apartado 20 de la Carta Magna. Además, los letrados denuncian que la reforma no deja claro los motivos de disolución al no establecer quién debe realizar la apología y qué actividades son constitutivas de apología del franquismo.

Seguir los trámites

A la vista del informe, fuentes del PP, afirman que admitirán a trámite la norma en la Mesa del Senado, ya que están obligados por la Constitución. "Los miembros del PP no van a cometer ningún delito", sostienen, pues de no remitir la ley a la comisión correspondiente para que se inicien los trabajos podrían ser acusados de prevaricación. Además, si decidieran mantener la norma congelada en la Mesa, la ley se aprobaría automáticamente en el plazo de dos meses, como marca la Carta Magna.

Las mismas fuentes recuerdan que ya se produjo una situación similar hace un año, cuando el Congreso envió al Senado la ley de amnistía, que también fue tildada de inconstitucional por los letrados de la Cámara Alta. En aquel momento, y pese al rechazo absoluto de los conservadores a la norma, no quedó otro remedio que continuar con su tramitación. Así, voces del PP sostienen que "la proposición de ley será admitida a trámite a sabiendas de que es inconstitucional para que el Senado se posicione".

Los populares se abstuvieron en la votación en el Congreso de hace unas semanas. Ahora, fuentes del PP señalan que mantendrán una posición similar, aunque ya avisan de que incluirán enmiendas en el texto. La mayoría absoluta que tienen en la Cámara Alta les permite modificar la norma a placer. Durante la tramitación en la Cámara Baja, los conservadores ya intentaron ampliar las causas de disolución a aquellas asociaciones "que constituyan apología de sistemas políticos, ideologías, regímenes o gobiernos que han vulnerado o vulneren los principios democráticos, ensalzando la represión de los mismos o bien enalteciendo a sus dirigentes".