Feijóo ve "una descortesía muy difícil de explicar" que Sánchez no asista al funeral del papa Francisco

Alberto Núñez Feijóo ve "una descortesía muy difícil de explicar" que Pedro Sánchez no acuda el sábado al funeral del papa Francisco. El líder de la oposición censura su decisión, si no tiene "nada que hacer".

El líder de la oposición ha hecho estos comentarios a preguntas de la prensa después de dar una conferencia en un acto organizado por la Cámara de Comercio de EEUU en España. Primero, Feijóo ha dicho que seguro que Sánchez no viaja a la Ciudad del Vaticano porque tiene "poderosas razones" para no hacerlo, pero ante la insistencia de los periodistas, que han apuntado que el presidente del Gobierno no ha dado a conocer ninguna actividad para ese día, ha respondido que, si eso es cierto, se necesita "una explicación, porque los primeros mandatarios del mundo están allí". Ya han confirmado su asistencia, entre otros, Donald Trump (EEUU), Emmanuel Macron (Francia) y Volodomir Zelenski (Ucrania).

Feijóo sí acudirá al funeral dentro de la delegación oficial que estará encabezada por los Reyes. El Gobierno le invitó este martes a hacerlo y el dirigente conservador ha aceptado la propuesta. También formarán parte de la comitiva las vicepresidentas María Jesús Montero (PSOE) y Yolanda Díaz (Sumar) y el ministro de Justicia y Presidencia, Félix Bolaños (PSOE).

Fuentes de la Moncloa consideran que, al tratarse de un funeral de Estado, "le corresponde al Rey la representación del Reino de España". Y a Felipe VI, continúan esas fuentes, "le acompañará una representación del Gobierno al más alto nivel" con dos vicepresidentas y un ministro. Todos ellos y Sánchez, apuntan, han mostrado "en las últimas horas su máximo respeto por la figura del Papa Francisco".