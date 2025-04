El ministro Óscar Puente comparece en la comisión del caso Koldo del Senado por segunda vez

El ministro de Transportes, Óscar Puente, comparecerá este jueves ante la comisión de investigación sobre todas las ramificaciones del caso Koldo, que cuenta con la mayoría del PP.

El pasado mes de marzo la comisión de investigación del Senado aprobó un calendario con las comparecencias que tendrían lugar en abril entre los que destacaban el ministro de Transportes, Óscar Puente; la ex pareja del exministro José Luis Ábalos, Jesica Rodríguez; y el ministro de Agricultura, Luis Planas.

"Ante el silencio de Sánchez, su Gobierno, su partido y su entorno, los españoles demandan respuestas y obligaremos en el Senado a que den explicaciones", proclamó en su momento la portavoz del PP en el Senado, Alicia García.

Este miércoles ya intervino en la comisión de investigación el hermano del exasesor ministerial Koldo García, Joseba García Izaguirre, que rechazó responder a las preguntas de los senadores "hasta que no se resuelva" su situación en el caso Ábalos, por el que también está investigado. García indicó ante el presidente de la comisión, Eloy Suárez, que no va a hacer "ningún tipo de declaración: vendré todas las veces que quieran, pero me acogeré a ese derecho".