El Gobierno asume la gestión de la crisis por el apagón en Madrid, Andalucía y Extremadura

Pedro Sánchez ha anunciado que el Gobierno asumirá la gestión de la crisis provocada por el apagón eléctrico en Madrid, Extremadura y Andalucía, las tres comunidades que han solicitado la declaración de emergencia nacional después de que toda España se haya quedado sin energía por una "fuerte oscilación en el sistema eléctrico europeo", en palabras del jefe del Ejecutivo. "El Gobierno, como no puede ser de otra manera, va a asumir la gestión y hará lo propio con otras comunidades que lo quieran", ha aseverado en una comparecencia desde el Palacio de la Moncloa.

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha sido la primera de las líderes autonómicas del PP en reclamar al Ejecutivo "la declaración de nivel 3 por emergencia de interés nacional y la activación del ejército para colaborar en esta crisis". Después, le ha seguido su homólogo extremeña, María Guardiola, que ha considerado que una "emergencia nacional" de este calibre requiere "coordinación del Estado". Y, por último, se ha sumado el presidente de Andalucía, Juanma Moreno.

Tras la reunión del Consejo de Seguridad Nacional, Sánchez ha asegurado que declarará el nivel 3 de emergencia y que, por lo tanto, será el Gobierno quien asuma la gestión de la crisis en las tres comunidades. Además, ha asegurado que harán lo mismo en todos aquellos territorios que quieran sumarse a esta petición. No obstante, el jefe del Ejecutivo ha dejado claro que, "por el momento, no se observa ninguna afectación de protección civil" y que "no hay problemas de seguridad".

Según la ley del Sistema Nacional de Protección Civil, una emergencia de interés nacional es aquella en la que es necesario prever la coordinación de Administraciones diversas porque afecten a varias comunidades autónomas y exigen una aportación de recursos a nivel supraautonómico". Así, al declarar el nivel 3 de emergencia, será el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, quien asumirá el mando de todas las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.