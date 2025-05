Mazón no logra el deshielo con las asociaciones de víctimas tras prometerles voz en las Cortes

Las asociaciones de víctimas de la dana intervendrán en las Cortes en la investigación sobre la gestión de la dana. La Mesa de la comisión (con mayoría de PP y Vox) acordó ayer incorporar al plan de trabajo de esta a "las víctimas y damnificados asociados o no" como comparecientes. Esta citación no supone un deshielo de las relaciones con Carlos Mazón, aunque sí que muestran una rebaja de tono al ver encaminada una de sus principales reivindicaciones.

Carlos Mazón movió ficha el viernes y tras siete meses llamó por primera vez a las tres asociaciones de víctimas de la dana para tratar de concertar una reunión. Lo hizo pocas horas después de ser adelantado por Pedro Sánchez y pasados unos pocos días desde que los portavoces de estos colectivos tuvieran que recorrer más de 1.500 kilómetros y plantarse en Bruselas para ser recibidos por los principales dirigentes y grupos parlamentarios de la Unión Europea. Sin embargo, el intento de deshielo de Mazón no sentó demasiado bien a estas agrupaciones, que consideraron "forzado" el ofrecimiento, y advirtieron que no habría reunión alguna si antes no se les daba voz en las Cortes.

Ese paso llegó este lunes. La Mesa de la comisión se reunió con peticiones de PSPV y Compromís acumuladas para cambiar el plan de trabajo. PP y Vox accedieron a ello, para lo que se deberá votar en una sesión que no tiene fecha. La izquierda teme que se dilate en el tiempo y que llegue más tarde que en el Congreso, donde sí que existe el compromiso de que las primeras comparecencias sean de los testimonios de los afectados.

Llanos Massó y Joan Baldoví hablan durante la junta de síndics, este lunes, en las Corts. / José Cuéllar/Corts

La decisión del órgano de coordinación de la comisión es invitar a que participen "las víctimas y damnificados asociados o no", lo que supone permitir que acudan también afectados a título individual, que deberán manifestar su intención. Además, PP y Vox solicitaron a la Conselleria de Justicia un listado para saber el listado de asociaciones constituidas por la dana.

"Vamos a esperar"

El movimiento es visto con cierto recelo por las tres principales asociaciones de víctimas (también PSPV y Compromís lo han criticado). Así, pese a ver cumplida una de sus reivindicaciones, este lunes mantuvieron la distancia con Mazón, aunque reduciendo el nivel de crítica de días anteriores. "Esperemos que no sea un movimiento para diluirnos y reducir nuestra voz", explicó el lunes Rosa Álvarez, presidenta de la Asociación Víctimas Mortales 29O tras conocer el pacto.

Carlos Mazón durante un acto oficial celebrado este lunes en Benidorm. / José Navarro

Asimismo, ha asegurado que ha molestado que desde el equipo de Mazón se difundiera que el president se ha reunido con "todos los que han querido ser recibidos", "incluida la asociación mayoritaria SOS [Desaparecidos]" . Álvarez recuerda en conversación con este diario que SOS Desaparecidos "no es una asociación de víctimas" sino una "asociación de desaparecidos" que ofrece apoyo jurídico.

"Vamos a esperar, hasta no vernos en la lista no nos lo creeremos", indicó Mariló Gradolí, presidenta de la Associació de Víctimes de la DANA 29 d’Octubre mientras que Christian Lesaec, presidente de la Asociación de Damnificados por la DANA Horta Sud, señaló que era una "buena noticia".

Por su parte, el president defendió que los damnificados, aunque no hayan perdido a familiares en la riada, "tienen derecho también a poder trasladar su opinión". No obstante, admitió que "lógicamente, no es lo mismo una víctima que un afectado", por lo que subrayó que estas asociaciones de víctimas "han de tener siempre prioridad".