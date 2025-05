El Supremo rechaza la demanda del novio de Ayuso contra la vicepresidenta Montero por llamarle "defraudador confeso"

El Tribunal Supremo ha desestimado la demanda de protección del derecho al honor interpuesta por la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, contra la la vicepresidenta y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, por las declaraciones en las que se dirigía a Alberto González Amador como "delincuente" o "defraudador confeso" y señalaba que el ático en el que la pareja reside se había pagado gracias al delito fiscal cometido. La Sala Primera considera sus manifestaciones en la "libertad de expresión, en cuanto que se enmarcan en el debate público y en la lucha política", aunque sean "inconvenientes, desabridas, imprecisas o inoportunas".

En la primera demanda formalizada, de las muchas anunciadas contra periodistas y otros miembros del Gobierno, que tras este revés deberán cuando menos que replantearse, González Amador solicitaba que se declarase que se había producido una intromisión en su derecho al honor por las distintas declaraciones que, tras conocerse la denuncia fiscal presentada en su contra por dos delitos fiscales y otro de falsedad, Montero hizo en las que le acusaba de haberse enriquecido durante la pandemia y que vivía con su pareja en un piso de adquisición cuestionable por sus problemas con el fisco.

La sentencia de la Sala Primera rechaza la inviolabilidad de la demandada, pero desestima la demanda, porque considera que las expresiones que formuló se enmarcan en el ejercicio de la actividad parlamentaria o, aunque se profirieran fuera de dicha actividad, "sirvan para la libre formación de la voluntad del órgano legislativo al que pertenecen".

La Sala, que explica que "la inviolabilidad no debe proteger lo que no sean expresiones u opiniones emitidas en el ejercicio de la función parlamentaria", considera que el mensaje que Montero hacía respecto al ático en el que residen González Amador y Díaz Ayuso "tienen una clara intencionalidad de crítica política contra los dirigentes del Partido Popular", puesto que cita expresamente a la presidenta madrileña, y el líder del partido, Alberto Núñez Feijóo, y su antecesor en el cargo, Pablo Casado, y "no una imputación que pueda considerarse atentatoria contra el honor" del empresario.

La vista oral celebrada en el alto tribunal se centró en si González Amador era un ciudadano particular, como afirmaba su representación o deja de serlo en función de quién es su pareja. El Supremo destaca que "la investigación de un presunto delito fiscal" era "conocida en el ámbito social e informativo", pero "la proyección pública del demandante no responde a su conducta de exponerse voluntariamente al escrutinio público, sino que viene dada por otra serie de razones como su conexión con la actividad política o sus relaciones sociales o sentimentales", precisa la resolución.