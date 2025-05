El abogado que sale en los audios sobre la UCO explica la reunión clave en la que estaba una militante del PSOE

El abogado ovetense Jacobo Teijelo se ha metido –sin pretenderlo– en el foco mediático al ser una de las personas que estuvo presente en una reunión en la que participaron Leire Díez Castro –quien fue concejal del PSOE– y el empresario Alejandro Hamlyn, entre otros. Un audio parcial de ese encuentro, realizado por videoconferencia y que tuvo lugar en el despacho de Teijelo, fue filtrado en los últimos días. En él se apunta a la supuesta intención de Díez Castro de obtener información a través de Hamlyn que pudiese ser perjudicial para el coronel Antonio Balas, jefe de la UCO de la Guardia Civil, en un momento en el que hay varias investigaciones en curso de esa unidad que afectan al Gobierno.

El empresario está acusado de liderar una trama de fraude de hidrocarburos. "Yo soy de abreviar mucho esto. No necesito a todo el mundo ahora, ¿vale? No necesito a todo el mundo. Necesito a Balas. ¿Vale? Así de claro. Necesito a Balas", se le escucha decir a Díez, periodista y militante del PSOE, quien fue también directora de comunicación de la empresa pública Enusa, trabajó en Correos y es retratada como "fontanera" del partido. En la jerga política, los fontaneros como Leire Díez son personas que trabajan en la sombra encargándose de tareas discretas, estratégicas y a menudo sensibles para garantizar el funcionamiento interno de la organización o el éxito de sus objetivos.

En la misma reunión, Díez llega a ofrecer a Hamlyn "sentarse" con la Fiscalía para llegar a un acuerdo. Teijelo, según explicó el martes en varios medios, participó en ese encuentro porque es el abogado del empresario Javier Pérez Dolset, quien posteriormente se incorporaría a la reunión.

Teijelo, que en varios momentos de la reunión se interesa por las derivadas del caso Aldama, se muestra indignado por la filtración del audio y asegura que "lo que se escucha de la reunión está descontextualizado". Sobre el pacto que ofrece Díez al empresario, se limitó a decir que "son soluciones previstas en la ley".

El abogado, que recalca que no tiene nada que ver con el PSOE, se desmarca de todo lo dicho por la militante socialista, que en varios momentos de la reunión habla en plural, utilizando el "nosotros". Según Teijelo, "habla en sentido figurado". El abogado no deja claro, en cualquier caso, si conocía previamente a Díez: "Creo que la conocía de antes, pero no estoy seguro".

Después, concretó que su relación con ella se basaba en que la militante es "periodista". Según las explicaciones del abogado, la reunión no estaba prevista de esa forma. Teijelo apunta a que el propio Hamlyn, sintiéndose perseguido por la justicia, se puso en contacto con él para mantener una reunión. Esta se alargó y, en un momento dado, al despacho entraron Pérez Dolset y Leire Díez, que tenían pendiente otra cita con el abogado. Es en ese momento cuando coinciden todos, momento en el cual alguien graba lo que se habla.

Según trasladó Teijelo –y recogió la Cadena SER– hay una parte no grabada en la que el empresario asegura que "tiene comprado al jefe de la UCO". El abogado ha denunciado un delito, al haber sido grabado en su propio despacho, y además dio a entender dos posibilidades: o el empresario es el responsable de la grabación, o alguien hackeó o instaló micrófonos en su despacho.

Teijelo es un reconocido y respetado abogado ovetense, afincado en Madrid, y es experto en buscar nulidades en los procedimientos. Desde su condición de letrado ha participado en importantes casos. Fue el abogado de Abu Dahdah, considerado el líder del grupo terrorista Al Qaeda en España, y también defendió al narco gallego Sito Miñanco, entre muchos otros procedimientos.