¿Cuántos menores migrantes podría acoger cada autonomía? La propuesta de reparto del Gobierno

Quince comunidades autónomas -todas excepto Canarias y Baleares, además de las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla- acogen menos menores migrantes no acompañados de lo que les tocaría en función de su población, si se suma el total de los que se encuentran en España y se divide entre territorios según su número de habitantes. Es decir, casi todas las autonomías deberían ampliar el número de plazas destinadas a este fin.

Son los datos que maneja el Gobierno después de haber recabado los transmitidos por las comunidades sobre el número de menores que acoge cada una, y reflejan que las autonomías que acogen más migrantes de los que les correspondería por población son Canarias, a la que le tocaría tutelar 718 jóvenes y acoge 5.566 (una diferencia de 4.848), Ceuta (que tiene 526 y debería, por población, tener 27), Baleares (622 frente a 396) y Melilla (193 frente a 28).

Según el documento del Ministerio, tendrían que crear más plazas para llegar a la cifra que marca su capacidad ordinaria Andalucía (1.378 más); Comunitat Valenciana (1.216); Galicia (620); Castilla y León (565); Castilla-La Mancha (501); Extremadura (260); Asturias (214); Aragón (212); Murcia (195); Cantabria (148); Catalunya (136); La Rioja (89); Madrid (83); País Vasco (79) y Navarra (49).

A través de estos cálculos, el Ejecutivo fija la capacidad ordinaria del sistema de acogida nacional en 32 menores por cada 100.000 habitantes, indicador que será clave para determinar cuándo una comunidad puede pedir al Ejecutivo que declare la contingencia migratoria y comenzar con las derivaciones.

En el caso de Aragón, Baleares, Cantabria, Galicia, Madrid y Melilla, el Gobierno ha utilizado datos del Registro de Menores Extranjeros No Acompañados del Ministerio del Interior, ya que la primera comunidad no ha remitido los datos requeridos y el resto no ha comunicado exactamente las cifras que se pedían.

Todavía no se ha comunicado a las autonomías el número de jóvenes que tendrá que acoger cada una de los alrededor de 4.400 jóvenes que se trasladarán desde Canarias y Ceuta a partir de este verano, ya que estas cantidades, que dependen de otros criterios además de la población, aún no se han calculado.