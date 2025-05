La nueva oferta de Feijóo para una moción de censura llega en su peor momento con PNV y Junts

Alberto Núñez Feijóo lleva tiempo con idas y venidas sobre una posible una moción de censura contra Pedro Sánchez. Sin embargo, el líder del PP ha admitido en más de una ocasión que no dan los números si ningún socio del Gobierno le apoya y en más de una ocasión ha puesto el foco en el PNV y Junts, consciente de que no tiene nada que hacer con el resto del bloque de la investidura. Este jueves, ha vuelto a intentarlo asegurando que todos los socios del Ejecutivo serán "cómplices" de la "corrupción" que rodéa a Sánchez. No obstante, esta nueva oferta llega con las relaciones con posconvergentes y jeltzales en su peor momento.

"La moción de censura para sacar la corrupción de la Moncloa no depende de mi voluntad. Depende de quienes le han dado soporte parlamentario hasta ahora. Si quieren acabar con esto, el PP sigue a disposición", ha sentenciado Feijóo en una declaración institucional y sin preguntas.

Además, sin nombrar al PNV en ningún momento, ha lanzado un dardo contra la formación liderada por Aitor Esteban, recordando que Sánchez llegó a la presidencia gracias a una moción de censura que contó con el apoyo imprescindible de los jeltzales que días antes habían aprobado los últimos presupuestos de Mariano Rajoy: "Dijeron que apoyaban una moción de censura para combatir la corrupción. Si fuesen consecuentes, ahora deberían hacer lo mismo sin ninguna duda".

La mano tendida de Feijóo ha molestado profundamente en el PNV. Fuentes del grupo parlamentario recuerdan que en las últimas semanas el PP ha dinamitado la posibilidad de que el euskera sea una lengua oficial de la Unión Europea, ha promovido una reforma del sistema electoral europeo que dejaría a los jeltzales sin representación, se ha opuesto nuevamente a que el Gobierno cediera un palacete en París al PNV que incautado por la Gestapo y ha presentado varios recursos ante el Tribunal Constitucional contra el traspaso de competencia al País Vasco. "La lista de agravios es larga, no parece que en el PP estén buscando que el PNV les acompañe en nada", subrayan.

Las relaciones entre ambos partidos llevan meses deteriorándose. En enero, a raiz de la cesión del palacete parisiense, el portavoz del PP en el Congreso, Miguel Tellado, acusó al PNV de "miserable" y "asqueroso". Desde los pasillos de la Cámara baja, Esteban le respondió que era "un torpe" y un "maleducado" y desde la tribuna, la diputada Idoia Sagastizabal les mandó un aviso: "Siga siendo tan torpe, siga haciendo amigos que así le va a ir fenomenal , tan fenomenal como hasta ahora que no consigue nada... porque no quiere". Días después, Feijóo pareció no haber captado el mensaje y siguió con esta escalada de insultos, acusando al partido vasco de ser "un satélite del PSOE" y estar "sometido al sanchismo".

Reproches posconvergentes

Desde el procés, PP y Junts nunca han tenido sintonía, los insultos diarios que se intercambian en el Congreso dan buena prueba de ello. Y aún así, Feijóo ha admitido en varias ocasiones que ha mantenido contactos con los posconvergentes. Lo hizo antes de la investidura de Sánchez y hace un par de meses volvió a confirmarlo. No obstante, cualquier entendimiento parece lejano por la complicación que supondría para ambas formaciones el explicárselo a sus electorados. No obstante, el líder de los populares ha presionado a Junts de manera indirecta para lograr su apoyo a una moción de censura.

Sin embargo, al igual que el PNV, los de Carles Puigdemont han criticado duramente al PP esta semana por maniobrar en Europa para que el catalán, el euskera y el galego no sean lenguas oficiales. "Conspirar con terceros países para ir contra los intereses oficiales del Reino de España debe ser de todo menos leal", denunció el propio Puigdemont en redes sociales y se cuestionó si el PP hace "apología de la desobediencia, de la rebelión o del delito de traición".

El factor Vox

A todo esto se suma el factor Vox. Antes de las elecciones generales del verano de 2023, Esteban ya dejó claro que su formación no apoyará ningún gobierno del que forme parte Vox. Junts también se muestra reticente. A los pocos minutos de la declaración de Feijóo, el secretario general de Vox, Ignacio Garriga, ha exigido al líder del PP que presente la moción de censura y que rompa todos sus acuerdos con el PSOE en todas las instituciones.