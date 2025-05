El PSOE pide la comparecencia de Feijóo y Mazón en la comisión de la dana y evita citar a Sánchez como piden sus socios

El PSOE pretende citar a comparecer en la comisión de la dana del Congreso al presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, a media decena de sus 'consellers' y al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo. Sin embargo, los socialistas no están por la labor de que Pedro Sánchez o alguno de sus ministros desfile por la Cámara baja para dar explicaciones, como le reclaman varios de sus socios. En su listado, los socialistas solo han incluido a la exvicepresidenta y exministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera. Una relación de nombres que dista mucho de la de la que desearían varios de sus socios, que reclaman el nombre de Sánchez y de varios ministros.

Este viernes concluía el plazo para que los partidos registraran sus propuestas de comparecientes y el PSOE ha elaborado un listado de 86 nombres. Para iniciar las investigaciones, los socialistas han establecido un grupo de representantes de las víctimas de la dana compuesto por trece personas y los siguientes nombres son ya dirigentes de la Comunitat Valenciana. El primero, el de Mazón, seguido por el de la exconsellera de Justicia i Interior Salomé Pradas, y otros cinco consellers, así como el de Feijóo.

Con el objetivo de poner el foco en Mazón y su dejación de funciones durante el pasado 28 de octubre, los socialistas también quieren que acuda al Congreso la periodista Maribel Vilaplana, con la que comió el presidente de la Generalitat aquel día; el chofer que prestó servicio a Mazón durante la jornada; y Alfredo Romero, responsable del restaurante 'El Ventorro' donde Mazón se citó con Vilaplana.

Peticiones del Gobierno

No obstante, los socialistas no parecen dispuestos a dar su brazo a torcer ante las peticiones de Compromís, intregrado en Sumar, ERC y Podemos de que también comparezca el presidente del Gobierno y varios ministros. A la espera de seguir negociando con el PSOE, la formación de Yolanda Díaz ha preferido no concretar un listado y reclamar, de manera genérica, "las comparecencias necesarias para aclarar los eventos acontecidos el pasado 29 de octubre de 2024, así como los días previos y posteriores, con las personas responsables de la gestión directa e indirecta de la DANA sufrida y sus efectos sobre la ciudadanía y el territorio".

Sin embargo, fuentes de Compromís aseguran que el listado que ellos han propuesto incluye el nombre de Sánchez "con el objeto de abordar las políticas de prevención climático y la protección del territorio ante los impactos del cambio climático", además de la comparecencia de hasta nueve ministros.En este sentido, denuncian cierto malestar por la decisión adoptada por el grupo parlamentario de Sumar. Podemos y ERC también han planteado citar al jefe del Ejecutivo.

En las próximas semanas se deberá convocar una nueva reunión de la comisión para que todos los grupos voten los listados de comparecientes. Para ser aprobado es necesario una mayoría simple, por lo que el bloque de la investidura tiene la capacidad de marcar el rumbo de la comisión frente a PP y Vox. Sin embargo, el hecho de que el PSOE no haya incluido a Sánchez podría provocar roces a la hora de alcanzar un acuerdo.