ERC y Junts se unen al PP y forzarán la comparecencia de Sánchez en el Congreso por el caso Leire Díez

El bloque de investidura de Pedro Sánchez parece agrietarse a raíz del caso Leire Díez, la excargo y militante socialista que ofreció tratos con Fiscalía a empresarios investigados por fraude fiscal a cambio de información contra la UCO. Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), uno de los principales socios parlamentarios del Gobierno, y Junts apoyarán la solicitud presentada por el PP y forzarán que el presidente del Gobierno comparezca en el Congreso y explique este episodio. Un paso al que también valora sumarse Podemos, que no descarta terminar apoyando también la petición.

Desde que salieron a la luz las primeras informaciones y audios, el pasado lunes 26 de mayo, Sánchez ha evitado responder a las preguntas de periodistas sobre esta cuestión, llegando a anular este formato en alguno de sus actos públicos, y tampoco acudió a la última sesión de control en el Congreso, donde el caso de Leire Díez marcó la jornada. Mientras, desde Moncloa buscan blindar al presidente del Gobierno y ponen el cortafuegos en el PSOE, desvinculando a Leire Díez del Ejecutivo.

Ahora, el presidente de Gobierno deberá hacerlo obligado por sus propios aliados, en caso de que finalmente no solicite comparecer a petición propia para dar cuenta de las maniobras contra la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, encargada de investigaciones especialmente sensibles para el Gobierno como el caso de Begoña Gómez, el hermano de Sánchez o el fiscal general del Estado. Fuentes de ERC y de Junts confirman a EL PERIÓDICO que apoyarán esta solicitud de comparecencia presentada por el PP. La suma de los partidos de oposición, PP y Vox, unida a los siete diputados republicanos y los siete posconvergentes, hará que la petición salga adelante, obligando así a comparecer al líder del Ejecutivo.

Habrá que esperar hasta la junta de portavoces de dentro de dos semanas para que se produzca esta votación. El portavoz del PP en la Cámara baja, Miguel Tellado, ha denunciado que la presidenta del Congreso, Francina Armengol, no haya querido dar trámite a la petición de comparecencia en la reunión telefónica de la Mesa que se ha celebrado este martes, lo que facilitaría la tramitación de la iniciativa. Sin embargo, fuentes de su entorno recalcan que el acuerdo alcanzado desde el comienzo de la legislatura es que en las reuniones telemáticas no se traten asuntos que requieren debate. De esta forma, la comparecencia no se produciría hasta la última semana de junio, cuando Sánchez acudirá a la cumbre de la OTAN, lo que obligará a que los mismos grupos voten a favor de celebrar un pleno extraordinario en julio.

La duda de los morados

Desde Podemos avanzan también que están "estudiando" hacer lo propio y dar su sí a esta iniciativa, después de una semana insistiendo en que Sánchez debe dar explicaciones, y tras acusarle este mismo lunes de "atrincherarse" frente a las "evidentes conexiones" entre Díez y el Gobierno. La secretaria general de Podemos, Ione Belarra, defendió este martes que "Pedro Sánchez no puede permanecer más tiempo en silencio" y que "tiene que dar explicaciones en el Congreso de los Diputados". "Todo el tiempo que permanece en silencio sobre esa militante del PSOE, Leire Díez, es un tiempo perdido para la democracia", continuó, en rueda de prensa en el Congreso.

Belarra advirtió de que pondrán todos los medios para obligar a comparecer al presidente, ya sea mediante la solicitud presentada por el PP, o mediante una propia, que tendría escasos visos de salir adelante dado el aislamiento parlamentario de Podemos. "Sería una mala idea hacer elegir a las fuerzas de izquierdas elegir entre una comparecencia del PP o tener que presentar nuestra propia comparecencia", amenazó, antes de sugerir que "es mucho mejor que, motu proprio, el presidente de Gobierno comparezca y explique por qué no han limpiado las cloacas en estos años".

En este punto, también cuestionó por qué situó "a perfiles tan controvertidos como Marlaska o Robles" en puestos especialmente sensibles, además de preguntarse si "es legítimo y legal responder a las cloacas del Estado con las mismas prácticas cloaqueras".

Fuentes del partido admiten que estudian apoyar la solicitud del PP, al considerar que si ERC ha dado ya sus votos para que salga adelante es la opción más viable para conseguir su objetivo. Podemos lleva desde hace meses en una ofensiva total al Gobierno de coalición, en un intento por desgastar a Sumar y ganarle espacio en la izquierda. Una posición que la propia Belarra justifica en el incremento del gasto en defensa del Ejecutivo. "Podemos en este momento está en un momento de oposición frontal a este Gobierno de la guerra. Así lo hemos defendido y así lo vamos a mantener", señaló este martes.