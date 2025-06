El Parlament catalán rechaza la OPA del BBVA al Sabadell y exige frenarla por "interés general"

Pocas cuestiones generan ahora mismo tanta cohesión en el Parlament de Cataluña como la oposición a la OPA del BBVA al Banc Sabadell. Este jueves se ha aprobado una moción de ERC por la cual la Cámara catalana ha expresado de "manera contundente e inequívoca el rechazo" a esta operación bancaria que hay en marcha y cuyo desenlace aún no está escrito. La iniciativa ha tenido los 105 votos a favor del PSC, Junts, ERC, los Comuns y Aliança Catalana; las 17 abstenciones del PP y la CUP y los únicos 11 votos en contra de Vox.

La moción aprobada no tiene fuerza efectiva para obstaculizar la OPA -esto es algo que a estas alturas solo puede hacer el Gobierno de Pedro Sánchez-, pero vuelve a exhibir el amplio rechazo político que este tema genera en Catalunya. Además, el Parlament ha exigido al ejecutivo del Estado una "posición clara y pública" en contra de la operación y ha considerado que debería frenarse atendiendo a razones de "interés general y estabilidad económica".

El texto aporta varios motivos para sustentar esta oposición al movimiento del BBVA. Se alega, por ejemplo, que si llega a concretarse el sector financiero será "menos competitivo" y "más dependiente del poder económico centralizado del Ibex 35". También argumenta que "supondría un peligro para la financiación de las pequeñas y medianas empresas de Catalunya". Finalmente, alega que el proceso de consolidación bancaria que empezó con la crisis de 2008 ha dado como resultado un sector bancario "oligopolístico con un bajo nivel de competencia" que esta OPA solo contribuiría a acentuar.

"Ni mejora el servicio ni lo hace más efectivo"

A partir de aquí, todos los partidos han desplegado sus argumentos. El diputado de ERC Albert Salvadó ha criticado que esta operación solo responde a la lógica de los beneficios privados: "Ni mejora el servicio ni lo hace más efectivo". Antoni Castellà (Junts) ha acusado tanto al Gobierno del Estado como al de la Generalitat de haberse opuesto a la operación con demasiada tibieza: "Con este tema no se puede ser ambiguo". En este punto, el diputado de los Comuns, David Cid, ha reivindicado que la vicepresidenta Yolanda Díaz, de Sumar, es la integrante del Gobierno que se ha opuesto con más firmeza. El diputado del PSC Guillem Mateo ha ratificado el rechazo de su grupo por la "elevada concentración bancaria" que supondría.

Los dos partidos que se han abstenido, el PP y la CUP, en las últimas semanas también han mostrado reparos a la OPA, pero no se sentían cómodos con el redactado de la moción. Los populares han considerado que tenía un sesgo "separatista" y esto les ha impedido votar a favor. Los anticapitalistas han evitado votar a favor esgrimiendo que "el Banc Sabadell no es una empresa catalana porque el capital financiero no tiene patria". Vox ha votado en contra, pero no se ha pronunciado sobre el tema.

Una banca pública de promoción económica

La moción aprobada por el Parlament, más allá de la OPA, tenía otro punto de interés que es la exigencia de que el Institut Català de Finances (ICF) se pueda convertir en un banco público catalán. Para lograrlo, se necesita primero un informe favorable del Banco de España para, luego, poder hacer una petición formal al Banco Central Europeo (BCE).

¿Qué cambiaría si el ICF evoluciona su estatus actual para convertirse en la banca pública de Catalunya? En primer lugar, podría acceder de forma directa a la financiación del Banco Central Europeo. También tendría acceso a crédito más barato, podría participar en subastas de liquidez y aceptar depósitos de empresas e instituciones. En definitiva, podría tener más margen para actuar respecto al marco el actual.

Esta petición cuenta también con un amplio apoyo en el Parlament, pero para llevarse a cabo se necesita que el Govern convenza a los rectores del Banco de España. Hasta ahora, han sido varios los ejecutivos catalanes que lo han intentado sin éxito. Esta vez debería haber más complicidad, ya que en la plaza Sant Jaume hay un Govern del PSC y al frente del Banco de España el exministro socialista, José Luis Escrivà. Los contactos ya han empezado.