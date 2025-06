Feijóo exige a Sánchez que "se rinda a la Justicia" y descarta una moción de censura sin apoyos: "Tiene que dimitir ya"

"Insuficientes" y "decepcionantes" son los adjetivos que ha empleado Alberto Núñez Feijóo para calificar las explicaciones de Pedro Sánchez sobre las implicaciones del ya exsecretario de Organización del PSOE, Santor Cerdan, en la trama del 'caso Koldo'. El líder del PP, que ha criticado que la respuesta del presidente del Gobierno se reduzca a realizar una auditoría de las cuentas del PSOE y no la concesión de obras públicas por parte del Gobierno, ha reclamado al jefe del Ejecutivo que "se rinda a la justicia". "Tiene que dimitir ya", ha aseverado en casi una decena de veces tras descartar una moción de censura ante la falta de apoyos para que prospere

"La corrupción es la marca de agua de este Gobierno y por ello esto debe terminar", ha aseverado el líder popular cerca de una hora después de que Sánchez compareciera en la sede socialista de la calle Ferraz. Feijóo ha insistido a lo largo de toda su intervención que es "imposible" que el líder del PSOE no tuviera conocimiento de los presuntos negocios de José Luis Ábalos, primero, y de Cerdán, después, ambos secretarios de Organización del partido "Les renovó la confianza siempre y les dio escaño a todos", ha dicho primero. "No es creíble que no se enteraba de nada", ha continuado.

Además, Feijóo ha sacado a relucir que el informe de la UCO apunta a un posible amaño de las primarias del PSOE celebradas en 2014 y en las que Sánchez salió elegido. "Llegaron robando las primeras y no han parado de robar desde entonces", ha sentenciado. Y, a renglón seguido, le ha echado en cara al presidente del Gobierno que se presente como una víctima de Cerdán. "Es imposible que pretenda sacudirse la responsabilidad porque la tiene toda", ha dicho.

Sin respaldo

Pese a todo, Feijóo ha señalado que Sánchez esté atrincherado en la Moncloa y ha admitido que no tiene opción para sacarlo de allí: "Si por mi voluntad fuese, el señor Sánchez llevaría ya mucho tiempo fuera de la presidencia del Gobierno". El líder de los populares ha reconocido que no cuenta con los apoyos para presentar una moción de censura y, nuevamente, ha pedido a los socios que reflexionen sobre su respaldo a Sánchez: "Tienen la oportunidad de salvar algo de honor y evitar que todo esto les arrastre sin remedio".

No obstante, Feijóo ya ha hecho este ofrecimiento en varias ocasiones a lo largo del último año y siempre ha recibido una negativa por parte de todos los aliados. La última, hace apenas unas semanas. En este sentido, Feijóo ha señalado que presentar la moción de censura sin esos respaldo, como le exige Vox, solo sería un "balón de oxígeno" que ratificaría a Sánchez como presidente de España. "Yo no soy socio del señor Sánchez, soy la única alternativa", ha recalcado. Eso sí, ha apuntado que utilizará esta herramienta para derrocar a Sánchez "en el momento en el que vea alguna posibilidad".

Asumida su incapacidad para aunar una mayoría que saque adelante la moción de censura, Feijóo ha insistido en pedir a Sánchez que convoque elecciones. "Ha llegado el momento de poner fin a la escapada. Sobrevivir ya no es una opción", ha apuntado, antes de avisar a Sánchez de que cambiar a Santos Cerdán por otro secretario de Organización no servirá porque "quien debe caer es el número 1 de la trama", en referencia al presidente del Gobierno.

La auditoría interna

En un día en el que los populares, antes incluso de la publicación del informe de la UCO, recibían a Cerdán al grito de "dimisión, dimisión" cuando ha entrado en el hemiciclo del Congreso, Feijóo ha dejado claro que los presuntos casos de corrupción que van salpicando a Sánchez dejan claro que el "umbral ético" que fijó el presidente del Gobierno lo ha permitido. A este respecto, ha denunciado que la única medida que plantee ahora el líder socialista sea pedir una auditoría externa de las cuentas del PSOE: "Que deje de reírse de todos los españoles. Donde hay que hacer la auditoría es en el Gobierno, sus contratos públicos son en el Gobierno y esto es lo que hay que auditar".