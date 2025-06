Sánchez pide "perdón" por confiar en Santos Cerdán, evita concretar su responsabilidad y descarta elecciones

Múltiples peticiones de “perdón” a la ciudadanía por haber confiado en Santos Cerdán, promesas de “ejemplaridad”, sentimientos de “indignación”, unos cuantos cambios en la Ejecutiva que aún están por concretar, una auditoría externa para analizar las cuentas del PSOE y ningún anuncio que afecte al Gobierno: ni elecciones anticipadas, ni cambios en el Consejo de Ministros. Pedro Sánchez ha comparecido este jueves por la tarde en la sede del PSOE para dar cuenta de la forzada dimisión de su hasta ahora secretario de Organización, a quien la UCO acusa a través de un extenso informe de estar implicado en el cobro de comisiones, junto a José Luis Ábalos, a cambio de adjudicaciones de obras públicas. Pero el líder del PSOE, durante una rueda de prensa que ha durado algo menos de 25 minutos, ha evitado concretar en qué consiste su “responsabilidad” en todo este escándalo.

“Quiero pedir perdón porque hasta esta misma mañana estaba convencido de la integridad de Santos Cerdán. Esta mañana hemos podido conocer el informe [de la UCO]. Han aparecido esos indicios. Son graves, muy graves. Por eso le he pedido su dimisión como secretario de Organización y su renuncia al acta de diputado. Y por eso de nuevo quiero pedir disculpas. El PSOE y yo como secretario general no debimos confiar en él. En este mundo desgraciadamente no existe la corrupción cero, pero sí debe existir la tolerancia cero cuando esta se produce”, ha señalado Sánchez.

Hacía siete años que el líder socialista no comparecía en la sala de prensa de la madrileña calle de Ferraz, donde se encuentra la sede del partido. Aquella vez fue para anunciar la moción de censura a Mariano Rajoy que le acabó llevando a la Moncloa. Ahora Sánchez se encuentra en su peor momento político desde que alcanzó el Gobierno, con los socios criticando su gestión del ‘caso Cerdán’, que viene a sumarse a los escándalos de José Luis Ábalos y los que afectan a su mujer y a su hermano, y el PP comparando al Ejecutivo con una “mafia” y pidiendo elecciones.

No las va a haber, ha señalado Sánchez, que ha vuelto a insistir en que los próximos comicios generales, a los que él quiere presentarse, serán en 2027. Tampoco contempla, pese a la presión que ejercen numerosos mandos socialistas en este sentido, hacer cambios en el Gobierno. Pero sí en la Ejecutiva. Sánchez ha anunciado una “reestructuración” de la dirección del partido, que se conocerá en el comité federal del próximo 5 de julio en Sevilla. Al mismo tiempo, para disipar las dudas sobre una presunta financiación irregular en el partido, también encargará una auditoría externa, a pesar, ha dicho, que los informes del Tribunal de Cuentas sobre la organización política que lidera han sido “muy positivos”.

Sin cambios en el Gobierno

“Esto no está afectando al Gobierno. Cerdán era el secretario de Organización del PSOE”, ha insistido Sánchez para justificar por qué no extiende los anunciados cambios al Ejecutivo. Pero su tesis contrasta con lo que se palpa en el Congreso, donde el PP aumenta cada día su presión para dar por finalizada esta convulsa legislatura y los socios de la coalición del PSOE y Sumar asisten perplejos a la gestión de este último escándalo.

El ‘caso Cerdán’ supone para Sánchez un problema político mucho mayor que la salida de Ábalos del partido a raíz de las investigaciones judiciales. Cerdán era el número tres del partido, un miembro del reducido núcleo duro del presidente, quien le otorgó un enorme protagonismo encargándole las negociaciones con Junts, el elemento más volátil del bloque de investidura. Ábalos, antecesor de Cerdán en la Secretaría de Organización del PSOE, ya no tenía ninguna responsabilidad en la dirección del partido cuando fue suspendido de militancia y expulsado del grupo parlamentario.

Una "enorme indignación"

También hay diferencias en la reacción de uno y otro ante las acusaciones de corrupción. Ambos defienden su inocencia, pero mientras Ábalos sigue agarrado a su escaño para evitar así ser juzgado por un tribunal ordinario, Cerdán ha renunciado a su acta de diputado tras hablar con Sánchez, lo que evita la necesidad de pedir un suplicatorio.

“Me provoca una enorme indignación y una profunda tristeza ver que todo un proyecto político en el que confían millones de personas se pueda ver afectado por la conducta de unos pocos”, ha dicho Sánchez. Pero convocatoria electoral, ha dejado claro, “no va a haber hasta 2027”.

“Esto no va de mí, ni del PSOE, ni de los diputados socialistas. Va de un proyecto político que está haciendo cosas buenas por nuestro país”, ha concluido Sánchez, que también se ha colocado en el papel de víctima. “Este Gobierno está sufriendo un asedio por parte de la oposición sobre cuestiones que nada tienen que ver con la realidad. Cuando encuentra indicios sustantivos en causas judiciales, el PSOE actúa. Parecerá lo típico que se dice, pero la realidad es que hay organizaciones políticas que hacen y reaccionen y otras que amparan y ocultan”, ha defendido, buscando el contraste con el PP.

Y entonces, justo antes de irse, ha pedido “perdón” por séptima vez.