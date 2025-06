Ángel Víctor Torres: "El problema de la financiación autonómica está en que no hay una propuesta conjunta del PP"

-Ha explicado la situación de la memoria democrática. Ha conseguido el apoyo de las comunidades del PP, ¿está cambiando la percepción sobre estas políticas?

-Agradezco el apoyo, vamos a empezar por ahí. Nos hubiese gustado que fuera unánime y valoro que no haya habido votos en contra. Nos llamó la atención en la última sesión celebrada en junio del año pasado, porque no lo esperábamos, que todas las comunidades con presidencia del PP se abstuvieran. Pero sí agradezco que hayan apoyado y hecho aportaciones constructivas y que quieran hacer planteamientos sobre los ejes estratégicos. También que quieran que actualicemos el número de fosas. Ha sido una reunión muy constructiva. La presencia de Francisco Etxeberría, máximo coordinador de los trabajos de exhumaciones, lo ha hecho especial.

-¿Cómo va el banco de ADN?

-Hemos dado una información en la que ya se han homologado y están a disposición hasta catorce laboratorios en distintos lugares de España para poder tener de manera oficial todos estos estas pruebas de ADN y este número de laboratorios van a ir aumentándose. Algunos de ellos son privados, otros son públicos, pero lo que queremos es tener toda esa red estatal. Ha habido aportaciones de comunidades que han comentado algunos laboratorios que puedan sumarse y tener ese banco de ADN.

-¿No hay fecha?

-Prima el rigor científico. Hay ocasiones, como ha explicado el doctor Etxeberría, que se hacen pruebas en laboratorios que no están homologados y luego tenemos una dificultad para usar esas muestras.

-No le gustan los planes de concordia que el Partido Popular ha impulsado en algunas comunidades.

-No, porque no es que no me guste a mí, es que hay informes contundentes de los relatores de las Naciones Unidas que, por ejemplo, afirman con absoluta rotundidad que no es defender los derechos humanos ponerle dificultades a las personas que buscan a sus familiares y que hablen en algunos casos incluso de víctimas de la República casi o uniéndolas a las víctimas de la dictadura. La dictadura es una ausencia absoluta de libertad, fue una represión, una involución, y no cabe que se iguale en esas etapas con las etapas democráticas.

-¿En qué situación está el recurso presentado por el Gobierno de España contra esa derogación?

-Siempre que se presenta un recurso por parte del Gobierno de España ante una ley que invade e incluso va en contra de una ley de ámbito estatal, como es la Ley de Memoria Democrática, el Tribunal Constitucional se manifiesta. Y se ha manifestado, cosa que también aplaudimos, derogando las modificaciones que han hecho las comunidades autónomas. Eso lógicamente exige una manifestación final que es lo que estamos esperando.

-¿Hay plazos? ¿Espera un resultado?

-Es complicado, porque hubo partidos como Vox o el PP que fueron en contra de la Ley de Memoria Democrática y el Constitucional no ha fallado al respecto.

-¿Qué balance hace de la celebración del Gobierno de España de los 50 años de la muerte de Franco?

-Creo que ha sido un conjunto importante de actos, incluso más allá de los que inicialmente teníamos previstos. Incluso yo creo que hay hitos relevantes y voy a enumerar uno, que celebramos 50 años en libertad y la defensa de la democracia y la República, los Reyes de España han estado en Auschwitz y Mathausen, en el campo de exterminio y concentración al que fueron más republicanos españoles. Es un gesto que aplaudir porque también queríamos que así fuese y creo que también denota la defensa que hace la Casa Real de la democracia.

-Pero en redes sociales se ven más mensajes ultras e incluso la exaltación de la figura del dictador Franco. ¿Está preocupado por ello? ¿Va a plantear el Gobierno alguna actuación?

-Nos preocupa porque el bulo, la mentira y la falsedad camina a una velocidad vertiginosa a través de las redes sociales. Es difícil de confrontar. Nos preocupa el desconocimiento y la desinformación a los jóvenes. . Por eso, yo he estado en un instituto, me he dirigido a niños que tienen jóvenes 17 años que se van a enfrentar a una a una prueba de acceso a la universidad y que no sabían, por ejemplo, en Canarias, que había un centro de trabajo forzado en Tefía, Fuerteventura, donde iban los homosexuales del resto del país que afirmaban que eran homosexuales. Y eso ocurrió durante la etapa de la dictadura. "Eso no es posible.", me decían. Pues a lo mejor hay jóvenes, o a lo peor, que luego se manifiestan levantando la mano y defendiendo el fascismo Hoy la juventud tiene la suerte de vivir una libertad que no tiene precedente.

El ministro Ángel Víctor Torres, durante la entrevista en la Delegación del Gobierno de España en Aragón. / JOSEMA MOLINA

-Hay un intento de reforma de la financiación autonómica. ¿Cree que el Gobierno de España va a ser capaz de contentar a todos los territorios?

-Es complicado porque precisa de algo que no tenemos en estos momentos y es del compromiso de Estado de los partidos de la oposición. En el año 2014 se debió renovar el sistema de financiación autonómica, con mayoría absoluta del PP, pero el señor Rajoy no lo hizo en toda la legislatura. No es sencillo y además no es una cuestión que imponga el Gobierno de España. Tiene que salir del consenso de las comunidades autónomas. La presidenta de Baleares defiende lo que se llama la prelación de los tributos que aporta una comunidad autónoma al régimen común, que haya un orden acorde en el que se reciban fondos a lo que aporta y Baleares aporta muchísimo. ¿Cómo casas eso con Extremadura, que precisa de mayores fondos solidarios y que tiene una renta per cápita más baja? Hay elementos correctivos que hacen que no pueda ser que el que más aporte, más reciba. En eso no hay una postura común por las comunidades del PP.

-¿Está animando al PP a ponerse de acuerdo internamente y luego hacerle una propuesta al Gobierno?

-Sería lo ideal. Lo ha pedido la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, y ellos lo único que piden es un fondo de transición. Nosotros decimos: «La financiación autonómica son todos los recursos». ¿Cómo es posible que haya comunidades que pidan un fondo de transición económica al Gobierno de España y luego retiren los tributos a las rentas altas? Es una contradicción.

-¿Se plantea el presidente del Gobierno tener más reuniones bilaterales en esta legislatura con los presidentes autonómicos?

-Lo que es una evidencia frente a una crítica falsa es que el presidente del Gobierno que más conferencias de presidentes y más relaciones bilaterales realiza es Pedro Sánchez. De las 28, si no me equivoco, 28 conferencias de presidentes, él ha convocado 22. Y tuvimos también reuniones bilaterales con todos los presidentes a las que fueron todos, excepto quien no quiso defender a los ciudadanos de su comunidad, que fue la Comunidad de Madrid y la presidenta en un gesto absolutamente irresponsable.

-¿Pero va a haber bilaterales o no?

-Sí, va a haber. No tengo la fecha, pero lógicamente que va a haber más reuniones bilaterales. Ayuso pidió que la siguiente Conferencia de Presidentes fuera en el Senado. El presidente Sánchez termina diciendo: "Bueno, como he escuchado a los presidentes del PP que me piden que adelante las elecciones, pero también proponen que la siguiente Conferencia de Presidentes sea en el Senado, pues yo lo que propongo es que la próxima la hagamos en diciembre en Asturias y a mediados del año próximo la hacemos en el Senado. Lo que pasa es que seguiré siendo yo presidente".