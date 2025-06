Ábalos recibió el contrato del piso de la Castellana tras lograr que Aldama se reuniera con el número dos de Montero por el aeropuerto de Ciudad Real

La grabación de una conversación que mantuvieron el 9 de abril de 2019 Koldo García y José Luis Ábalos pone de manifiesto que el considerado por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil como "nexo corruptor" de la trama, Víctor de Aldama, entregó al entonces ministro de Transportes el contrato de arrendamiento de la vivienda situada en el madrileño Paseo de la Castellana después de que su asesor le consiguiera una reunión con Carlos Moreno, jefe de Gabinete de la ministra de Hacienda y vicepresidenta primera del Gobierno, María Jesús Montero.

"Yo le he pedido a Carlos, [...] es jefe del gabinete de la Ministra de Hacienda", explica Koldo García, que después dice a su superior en el Ministerio de Transportes: "Yo me llevaba bien con él en el partido. He hablado con él y le ha conseguido una entrevista al del aeropuerto, el de Ciudad Real ¿vale? Porque él tiene ahí retenido 4 [millones]. Entonces, dice a ver si lo puede hacer con una garantía de que le libere de ese dinero ¿vale? Y de esa forma, pues, ya estaría resuelto el problema", dice el asesor, que después reitera que este empresario tenía "retenidos cuatro millones y medio".

Imagen del contrato del piso de La Castellana / EL PERIÓDICO

Después el asesor de Ábalos pasa a discutir sobre sumas de dinero ligadas a "un piso" vinculado a Aldama, que contaba con unos inquilinos: "Se ha entregado 100, a los ocupantes del piso ya les has dado". A lo que el ministro responde: "74.000, y otro 75 y otro..." Pero en ese momento Koldo interrumpe a Ábalos, para puntualizarle: "De los papeles que te dio, hay dos socios uno es él [Aldama], que tiene la mitad, y otro, el otro socio que tiene la mitad. Él tiene 300.000 ¿vale?. Y los otros 300.000 son de su socio".

"300.000 a través del aeropuerto"

A continuación Koldo explica que "sus 300 no los quiere. Los tiene, que los he visto ¿vale? Ya ha llegado a un acuerdo con los ocupantes del piso, ya tiene el acuerdo. Y solo le quedan estos 300 para entregarlo. Él dice que te da los papeles ahora mismo, si quieres, dentro de una hora, dice que cuando él quiera, pero yo necesito esto y lo arreglo. ¿Cómo lo va a conseguir? El viernes por la mañana", completa el asesor, que después concluye que Aldama pensaba conseguir los 300.000 euros "a través del aeropuerto".

El contrato aportado por Aldama al juez, firmado por Ábalos, tiene como fecha el 24 de abril de 2019, tal solo 15 días después de la grabación. En sus escritos el comisionista ha defendido que "proyectó" junto al entonces ministro "una operación por la cual adquiriría, sin contraprestación, el inmueble del Paseo de la Castellana número 164 de Madrid", propiedad del empresario. Según esta versión, sería una "garantía en favor de José Luis Ábalos del cumplimiento del compromiso por parte de determinadas constructoras de abonar comisiones si resultaban adjudicatarias de determinados contratos públicos", que estarían "preadjudicados, esto es, decididos antes de su licitación".

El jefe de Gabinete del Ministerio de Hacienda, Carlos Moreno, a su llegada a declarar al Tribunal Supremo. / Jesús Hellín - Europa Press

Aldama, representante del aeropuerto

En su declaración como testigo en el Tribunal Supremo, el jefe de Gabinete de Montero reconoció ante el juez Leopoldo Puente que Koldo le dio el teléfono de Aldama para hablar sobre el aeropuerto de Ciudad Real. "Aldama actuaba como representante de la empresa del aeropuerto", dijo. Pero al ser interpelado por el instructor el motivo concreto de la conversación, Moreno no dio datos más precisos: "Recuerdo vagamente el tema de fondo, pero no recuerdo si cuando me lo dijo me lo explicó o no".

Y fue entonces cuando el instructor preguntó de forma directa: "¿Hablaron sobre esto del aeropuerto?". "Sí", contestó el testigo, que después reconoció haber hablado en más ocasiones con Aldama: "Sí, durante algún tiempo tuvimos contactos. Nos hemos visto dos o tres veces".

Montero puso "la mano en el fuego" por Moreno

Y después al preguntar el magistrado Puente si estas reuniones habían tenido lugar en el ministerio, Moreno dijo: "Es posible, pero no soy capaz de recordar dónde, he estado haciendo un esfuerzo pero no lo recuerdo. Yo básicamente paso 12-14 horas en el Ministerio, es lo más normal que viniese por allí". Después reconoció que además del aeropuerto hablaron de otros temas: "Mostró interés por un edificio que tenía en venta el Ministerio de Hacienda en [la madrileña calle de] María De Molina, y hubo otro tema, y yo creo que venía de él, no recuerdo si venía de Koldo o… de un señor israelí de la devolución del IVA a los turistas no comunitarios que compran aquí… yo diría que esos temas", además del aplazamiento de una deuda para otra empresa vinculada a Aldama.

En sus declaraciones judiciales Aldama aseguró haber entregado a Moreno un sobre con 25.000 euros. Este negó haber recibido esta suma de dinero. La vicepresidenta primera del Gobierno, María Jesús Montero, ha reiterado en diferentes ocasiones que pone "la mano en el fuego" por su subordinado.

Segunda grabación

En un segundo audio, este de 18 de noviembre de 2020, Koldo García conversa con el presidente de la empresa Europlataforma de Carga, Antonio Vereda del Abril, sobre el aeropuerto de Ciudad Real. En concreto, el asesor de José Luis Ábalos comunica al empresario las gestiones que había realizado para tratar de conseguir "el visto bueno" del Gobierno de Emiliano García-Page en Castilla-La Mancha. "A mí me conocen. Pepe Bono ganó las elecciones en 2006 por mí", aseguró el empresario.

Según informa Europa Press un extrabajador de la citada empresa presentó una denuncia sobre el aeropuerto el pasado año en la Fiscalía Provincial de Albacete. Esta, a su vez, remitió la misma el pasado mes de marzo a Anticorrupción, donde se está investigando.

Según adelantó 'El Digital de Albacete' y han confirmado las citadas fuentes, en esa denuncia el trabajador de la empresa aseguraba que Koldo García le solicitó supuestamente una mordida para desbloquear la construcción de un aeropuerto internacional de carga en la localidad albaceteña de La Roda. Ese proyecto sería visto con reticencias por el Gobierno de García-Page.

Habló con el consejero

En la conversación, Koldo García asegura que había estado hablando "con el consejero y le dije que por favor viniera y demás, ahora estamos (en) el Senado". El empresario, a su vez, le pregunta "qué tal con Nacho". "Yo le he dicho... a ver si podemos entendernos, a ver cómo se puede hacer esto si es viable o no es viable porque yo tengo que dar una respuesta sea negativa o positiva. Si es que sí os ponéis a trabajar con ellos y ya podéis decirme qué es lo que falta políticamente. Ellos no nos están pidiendo dinero", prosigue Koldo.

El asesor completa que "por parte del ministerio, es decir, AESA, Aena, todos los estamentos incluidos en el tema aeroportuarios" no le iban a "plantear pegas". "No te van a presentar problema porque es nuestra obligación, la obligación que tenemos es que vosotros podáis trabajar. Vamos a esperar a ver qué me dice el consejero y si ellos no tienen ningún problema para poder declarar de bien", continúa Koldo.

"Interés general", le corrige el empresario, a lo que Koldo le aclara que necesita "el visto bueno primero de la comunidad autónoma". "Nosotros no podemos pisar la comunidad autónoma, eso es así", le aclara. "Bueno, es inevitable", le dice Vereda del abril, que le aclara que le realizó "la solicitud a Page", en supuesta alusión al presidente de Castilla-La Mancha.

"Dos reuniones"

El empresario indica a Koldo que Page le mandó "a un director general", con el que tuvo "dos reuniones". "Después me cambia a otra Consejería, después me manda esto, le solicito la declaración de intereses. Le solicito esto y me contestan con una cosa que no he preguntado. Yo le he solicitado declaración de interés regional", le aclara.

Vereda del Abril prosigue y le dice a Koldo que tuvo una conversación "con el jefe de gabinete" en la que le expresó sus quejas. "Le digo, mira Javier, me estás contestando una cosa que no es, y vosotros estáis en contra de la ley que habéis hecho. Yo no te he pedido esto porque esto. Entonces se han pasado medio año diciéndome que no a lo que no he preguntado", añade.

José Bono

En ese punto, el empresario eleva el tono. "Entonces qué coño, dalo de una vez. Mira, a mí en Castilla-La Mancha me conocen... Pepe Bono ganó las elecciones en 2006 por mí", apostilla, en alusión al que fuera presidente autonómico y dirigente socialista José Bono.

José Bono durante la presentación de su libro 'Diario de un ministro' / efe

El nombre de Bono también sale a colación en otro de los audios conocidos la pasada semana. En uno de ellos, Koldo alude a Bono y José Blanco cuando presumía ante el ex 'número tres' del PSOE de su papel como asesor de Ábalos y de los "recados" que hacía, argumentando que, si hubiera cobrado por ello, no tendría que estar pidiendo dinero.

"A mí me han venido... que he ayudado, Pepe Bono, Pepe Blanco, que han venido a pedirme de todo... yo te prefiero a ti, ¿o no?, a todos... Venían a pedir a José... 'ha dicho el presi...' Dos años y tres meses, tirado en una esquina, como una colilla... tengo una hipoteca, dos, dos hipotecas, y tengo una hija de... y una mujer y vivimos de la pensión... y mira el trabajo que tiene...", se lamentó.