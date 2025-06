CC antepone la agenda canaria y no se suma a la ofensiva contra Sánchez

Coalición Canaria (CC) prefiere ‘susto’ a ‘muerte’. Parafraseando al PP, escoge la "agonía lenta" a cortar ahora con el ‘sanchismo’. O lo que es lo mismo, antepone el cumplimiento de la agenda canaria a la que se comprometió Pedro Sánchez para que los nacionalistas apoyaran su investidura a cualquier operación alentada por el PP, Vox o Podemos para hacer caer al Gobierno de España pese a que esté cercado por múltiples escándalos de corrupción que complican, aún más, los dos años que restan de legislatura.

"¿Explicaciones? Por supuesto, todas las que hagan falta y mucho más extensas que las ofrecidas hasta ahora; pero de momento no estamos en modo ‘guerra total’ contra Sánchez ni podemos permitirnos el lujo de forzar un cambio de gobierno y dejar en el aire, por ejemplo, la gratuidad de las guaguas y el tranvía". Así resumía un destacado dirigente de CC el espíritu de los nacionalistas canarios previo a la reunión de la Ejecutiva del partido celebrada este lunes y que culminó con críticas a Sánchez –"no hemos escuchado al presidente del Gobierno, sino al secretario general de un partido y esta crisis afecta a la acción de gobierno"–, pero que lanza el mensaje de que "ante los que anuncian que hay que convocar elecciones anticipadas o impulsar una moción de censura, queremos dejar claro que CC no valora la política ficción".

David Toledo: "ante quienes anuncian un anticipo electoral o una moción de censura decimos que CC no hace política ficción"

"No nos corresponde tomar la iniciativa ni en una ni otra dirección, por lo que cuando llegue el momento y se presente una alternativa real volveremos a reunirnos y nos pronunciaremos", anunció el secretario de Organización, David Toledo, después de más de tres horas de reunión.

Con todo, los nacionalistas insisten en la "preocupación" que para ellos supone que "esta crisis política traslade a un segundo plano todo aquello que a nosotros sí nos importa, que es la agenda canaria de la que cuelgan planes, proyectos y partidas económicas que están pensadas para hacer avanzar a esta tierra".

Reunión con Valido

Y eso es lo que la portavoz de CC en el Congreso, Cristina Valido trasladará al propio Sánchez en la reunión que el presidente del Ejecutivo anunció que quiere mantener con todos sus socios de investidura en La Moncloa. Una ronda que ha iniciado con la vicepresidenta Yolanda Díaz (Sumar) y para la que aún no hay fecha con los nacionalistas canarios, según confirman tanto desde CC como desde el PSOE.

Nada se ha movido, por tanto, desde el pasado jueves, cuando estalló el caso Cerdán en la cara del propio presidente de España y secretario general del PSOE. El jefe del Ejecutivo autonómico y líder de CC, Fernando Clavijo, dijo en ese momento que las explicaciones del líder socialista habían sido "insuficientes" y que en el seno de los nacionalistas "esperamos una respuesta y vamos a esperar".

En parecidos términos Toledo insistió el viernes en que «frente al ruido y a la crispación política seguiremos centrados en la gestión, en la defensa de la agenda canaria y de los derechos de los canarios y canarias en Madrid». Y como no hay dos sin tres, Valido remachó en la Cadena Ser que "de nosotros no depende que continúe o no el Gobierno, pero tampoco vamos a levantarnos de la mesa de juego a poner en peligro nuestros acuerdos mientras otros grupos que si pueden hacer caer al Gobierno negocian a favor de sus territorios".

Alternativa de ultraderecha

En este escenario de caos político y parlamentario, el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática y expresidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, consideró que la alternativa al actual Ejecutivo de coalición entre el PSOE y Sumar es que "la ultraderecha llegue al Gobierno". Una posibilidad que para Torres es todavía más perjudicial para el Archipiélago porque el PP y Vox han pactado en Valencia y Balerares "presupuestos a cambio de que ningún inmigrante pueda llegar a los territorios de la Península".

"¿Eso es lo que queremos para Canarias, que se derogue la modificación del artículo 35 de la ley de extranjería? Porque es lo que propondrá la ultraderecha y aceptará la derecha si se lo pide", advirtió el ministro Torres.

Por ello, apeló tanto a la "mayoría social" y a los socios de la investidura, entre los que se incluye CC, para que piensen "si se quiere continuar o si se quiere que haya una convocatoria en la que todas las encuestas dicen que la ultraderecha sería la que saldría más beneficiada".

"Me parece una decisión que hay que tomar con responsabilidad por todas las fuerzas políticas, porque indudablemente eso tiene sus consecuencias", zanjó.

Se da la circunstancia de que Torres comparecerá el próximo 23 de junio ante la comisión del Parlamento de Canarias que investiga las posibles irregularidades en la compra de material sanitario por el Servicio Canario de Salud (SCS) a la empresa Soluciones de Gestión durante la pandemia. Esa entidad es el germen del ‘caso Koldo’ en el que hasta el momento estaban vinculados el exministro de Transportes, José Luis Ábalos, su asesor Koldo García y el empresario Víctor de Aldama. A ellos se une, tras el último informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, el exsecretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán.