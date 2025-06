Feijóo: "Es una grave irresponsabilidad tener a un Gobierno en manos de lo que quieran contar Aldama, Ábalos, Koldo y Cerdán"

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, considera inadmisible la decisión de Pedro Sánchez de seguir al frente del Gobierno central pese a los indicios de corrupción sobre los dos últimos secretarios de organización del PSOE (José Luis Ábalos y Santos Cerdán). El jefe de la oposición ha vuelto a pedirle este martes a Sánchez que dimita y convoque generales, unas elecciones que el político gallego cree que volvería a ganar --ya lo hizo en 2023-- y esta vez, dice, lo haría con un resultado que le permitiría alcanzar la Moncloa. Asegura que le gustaría hacerlo sin la ayuda de Vox, aunque no se niega a contar con ese partido de ultraderecha si así lo requiere.

Para Feijóo, "el futuro de España depende de cuatro personas y ninguna de ellas ejerce la política activa". "Depende de lo que diga [el empresario Víctor de] Aldama; de lo que nos quiera contar el señor Ábalos, de las grabaciones y el testimonio que quiera trasladar el señor Koldo [García] y lo que quiera aportar [Santos] Cerdán", ha afirmado en una entrevista en Cope. "Tener a un presidente del Gobierno en manos de estos cuatro señores es una grave irresponsabilidad, pero tener a todo un país, a la cuarta economía del euro, en manos de esos cuatro señores, según lo que quieran contarle al fiscal anticorrupción o al Supremo, es inadmisible", ha remachado.

El jefe de la oposición ve a Sánchez "achicharrado". "Ya nadie le cree. No le cree su partido y no le creen sus votantes", ha dicho comentando la intervención del jefe del Ejecutivo de la víspera.

La moción de censura

Feijóo ha vuelto a rechazar la utilidad de una moción de censura y ve “sospechoso” que Sánchez y Vox coincidan en pedírsela al PP. “No debemos buscar un desahogo con una moción de censura que dura 48 horas", ha declarado en referencia a una herramienta parlamentaria que considera que solo apoyarían sus diputados y los de Santiago Abascal y que decaería porque faltarían "cuatro" votos. "Necesitamos una estrategia para echar a Sánchez. España solo tendrá una salida cuando Sánchez salga. Sabemos lo que tenemos que hacer, lo haremos cuando toque. En estos momentos está abocada al fracaso”, ha afirmado. “El PP no va a aceptar ninguna propuesta que no sea que [Sánchez] dimite”, ha añadido.

El jefe de la oposición cree que en los próximos meses, con la instrucción contra Cerdán, la apertura de juicio oral contra Ábalos y los casos abiertos contra el fiscal general del estado, Álvaro García Ortiz, la esposa de Sánchez (Begoña Gómez) y su hermano (David Sánchez), la situación será imposible para Sánchez y tendrá que dimitir. "Por eso me invita a hacer la moción censura, porque pretende que la haga en la mitad del libro de las corrupciones del sanchismo, pero yo me quiero leer el libro completo para tomar la decisión oportuna en el momento oportuno", ha declarado el líder del PP, quien ha agregado que no acepta consejos "de gente indecente".