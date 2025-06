Junts presenta su veto a la reducción de la jornada laboral porque “perjudica la viabilidad” de las pymes

Junts ha consumado finalmente su amenaza de vetar la tramitación de la reducción de la jornada laboral en el Congreso. El partido ha registrado una enmienda a la totalidad en el Congreso, después de que la Mesa decidiera poner este miércoles a las seis de la tarde como fecha límite para realizar el trámite, que se había ido prorrogando en hasta cuatro ocasiones. El texto presentado argumenta que la viabilidad de la pequeñas y medianas empresas puede verse “gravemente perjudicada” y que la medida puede comportar “destrucción” de puestos de trabajo.

Este paso complica aún más la aprobación de la norma en el Congreso, ya que los votos de los posconvergentes son imprescindibles para que la propuesta prospere, aunque hasta el día de la votación podrían acabar retirando el texto.

La dirección de la formación liderada por Carles Puigdemont decidió el pasado 5 de mayo presentar esta enmienda al texto y, por lo tanto, no permitir que supere la primera votación en el Congreso. Sin embargo, se abrió a modificar su posición, si el ministerio de Trabajo, liderado por Yolanda Díaz, se abría a incorporar sus peticiones. Pero un mes y medio después, las negociaciones entre Sumar y la dirección posconvergnte no han dado frutos y no ha logrado acercar posiciones. Junts sigue considerando que obligar a todas las empresas a pasar de las 40 a las 37,5 horas semanales puede tener efectos muy negativos para las pequeñas y medianas empresas, y que la medida "no mejorará la vida de los trabajadores".

"Vamos a hacer lo que dijimos que haríamos, que es presentar una enmienda a la totalidad", ha avanzado a primera hora de la mañana Míriam Nogueras, portavoz de los posconvergentes en Madrid, en varias entrevistas radiofónicas. Nogueras ha afirmado que no pueden dar apoyo a una ley "que se ha hecho solo con los sindicatos españoles", a quienes ha acusado de estar trabajando para que Catalunya "no tenga voz" en esta reforma de la reducción de la jornada.

No obstante, a pesar de haber registrado el veto, el partido puede retractarse y retirar el texto hasta el momento previo a la votación, que aún no tiene fecha. En una rueda de prensa el pasado jueves, el secretario general del partido, Jordi Turull, siguió defendiendo que estaba dispuesto a negociar, pero volvió a rechazar la iniciativa de Sumar y defendió que la norma puede obligar al cierre de algunas empresas. "Todo el mundo quiere reducir la jornada, pero no si te dicen que en lugar de 37 horas pasarás a cero, o que las expectativas de aumentar el sueldo quedarán aplazadas durante años", afirmó Turull, que tachó la medida de "eslógan electoral, que no mejora la vida de los trabajadores".

Reuniones con las patronales

Junts ha celebrado en los últimos meses varias reuniones con Foment del Treball, Pimec y Cecot -con encuentros con Puigdemont en Waterloo incluidos- para escuchar su posición respecto a la reducción de jornada. También la UGT ha tratado de acercar posiciones con los posconvergentes para rebajar su rechazo a la medida. Más complicadas han sido las relaciones con Comisiones Obreras (CCOO). De hecho, Nogueras llegó a acusar la semana pasada a los líderes de CCOO de someter a su grupo a una campaña de "chantaje, intimidación y ataques bestiales" para disuadirles de su intención de vetar la norma.