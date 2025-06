Los alargados tentáculos de Koldo: cuatro ministerios, empresas públicas y llamadas con presidentes o el director de la Policía

"Estoy cansado de que la gente me trate como aquel que da miedo; también hago cosas bien y con cabeza". La frase de Koldo García apuntada como una nota en su propio móvil a modo de recuerdo de quién es realmente no parece solo una frase de reafirmación personal, de autorefuerzo. Lo cierto es que la lectura de las transcripciones de las innumerables conversaciones que el ex asesor de José Luis Ábalos mantuvo y grabó con políticos, empresarios y asesores desvela una brutal capacidad de gestión y una notable versatilidad. Llamaba a todo el mundo "jefe", pero en verdad él jefe era él.

No en vano, los tentáculos de Koldo, el ex portero de club de alterne, el ex chófer, llegaban a varios ministerios y empresas públicas. Para empezar, durante sus años en el Ministerio de Fomento tuvo un poder total. Tenía una gran confianza y ascendencia sobre Isabel Pardo de Vera, presidenta de Adif, a la que no dudaba, por ejemplo, en decirle que "estaba buenísima" poco antes de instarle a colocar a dos personas de su confianza; o sobre Javier Herrero, Director General de Carreteras, con el que acordó, según las grabaciones aprehendidas por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, "modificar el sistema de evaluación de futuras licitaciones para tener más control" en los procesos.

Es en esas dos entidades donde Koldo se manejaba a su antojo, enchufando a gente, teledirigiendo adjudicaciones. Tanto en Adif como en Puertos del Estado colocó a una empresa de su confianza, Soluciones de Gestión, para que le compraran millones de mascarillas en lo peor de la pandemia del coronavirus. Él decía que se le había abierto una "ventana de oportunidad" desde China.

Reunión de Aldama con Hacienda

Pero sus conexiones se extendían a diferentes ministerios, a los que llamaba por teléfono para influir como si fuera el suyo propio. Así, según recoge la UCO, consiguió que Víctor de Aldama, empresario y principal conseguidor de la trama, se reuniera con Carlos Moreno, jefe de Gabinete de la ministra de Hacienda y vicepresidenta primera del Gobierno, María Jesús Montero, para tratar un tema del aeropuerto de Ciudad Real. Un alto cargo de Hacienda también se reunió con Aldama para tratar una deuda que matenía con la Agencia Tributaria. Un encuentro propiciado también por Koldo.

El aizkolari socialista también metía mano en Industria. Los agentes de la UCO concluyeron en uno de los informes del 'caso Koldo' que un empresario socio de Aldama usó la intermediación en 2020 de este y el ex asesor de Ábalos para concertar una reunión con el director del Gabinete del Ministerio para convertir a la empresa Villafuel en el operador de productos petrolíferos al por mayor en España.

Su presión en Industria fue tal que altos cargos advirtieron a empresarios que "'el Grandullón' se tiene que quitar de enmedio" si querían conseguir algo

La presión que Koldo ejercía sobre ese ministerio provocó incluso que un alto cargo de Industria advirtiera al empresario de que le dijera que dejase de interceder: "Es muy importante que el 'Grandullón' se quite del medio en el Ministerio". Su intermediación allí, sin embargo, no tuvo sus frutos. Fue finalmente el Ministerio de Transición Ecológica el que permitió operar a la trama de hidrocarburos liderada por Aldama, que habría cometido un presunto fraude de IVA de al menos 182 millones de euros, al ser la competente para otorgar ese tipo de permisos.

Por último, el ex asesor de Ábalos se valió también de sus contactos para que el Ministerio del Interior le hiciera importantes encargos de mascarillas a su empresa de confianza, Soluciones de gestión.

Enchufes para el entorno de la trama

Múltiples eran los hilos que Koldo manejaba de igual forma para fichar a personas del entorno de la trama, principalmente mujeres. Así, medió para colocar en la empresa pública Tragsatec a Jéssica Rodríguez, ex pareja de Ábalos, una persona "preparada", según dijo el propio Koldo en la comisión de investigación del Senado, y "de confianza" para trabajar junto a su hermano Joseba, al que también encontró trabajo en su ministerio. Koldo ayudó asimismo a colocar durante otra temporada a Jessica en otra empresa pública, Ineco.

No fue a la única ex pareja de su "jefe" que Koldo enchufó. También colocó a Claudia Montes, ex miss Asturias y amante en su día de Ábalos, en la empresa pública LogiRail, filial de Renfe. Tampoco dudó el ministro en la sombra en tirar de sus contactos e influencia para enchufar a su propia amante Nicoleta en otra empresa pública, Emfesa, dependiente de Transportes.

Pero el papel de Koldo no acababa ahí. De acuerdo a la grabación más larga que los investigadores incautaron de sus dispositivos móviles los registros, el ex asesor llamaba directamente a presidentes autonómicos, como al de Canarias, Ángel Víctor Torres, o al director general de la Policía, Francisco José Pardo, para ver cómo solucionaban "el problema de la deportación de inmigrantes" que llegaban a la isla [el asesor de Ábalos llegó a ofrecer aviones de Air Europa para hacerlo]. Llamadas de tú a tú, de máxima confianza, como si fuera él el propio ministro.

Siendo un simple asesor, incluso llegó a hacerle el favor a Santos Cerdán, su otro "jefe", de incluir en los Presupuestos Generales del Estado de 2021 un montante para arreglar la Plaza de los Fueros de Milagros (Navarra), el pueblo natal de Cerdán, como le había pedido. Por si fuera poco, los investigadores sospechan que medió con la Sepi, junto con Ábalos, para el rescate de Air Europa. No parecía haber límites para el gran conseguidor de la trama.