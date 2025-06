Rajoy: "Me arrepiento de haber implantado las primarias porque van en contra del escalafón y generan mucha división"

"Las primarias se hicieron en mi época y me arrepiento. Esto no tiene ningún sentido, porque las primarias van contra el escalafón. Figúrese usted que aquí le pongan de director general de esta cadena a un señor de 20 años porque gana unas primarias...", ha declarado este lunes Mariano Rajoy a Ana Rosa Quintana en Telecinco. En otro momento ha dicho también que "generan mucha división" y después ese malestar "no se arregla en cinco días".

Rajoy era presidente del PP y del Gobierno en 2017, cuando él mismo impulsó un cambio en los estatutos de su formación. Lo hizo por la presión social y política. La política le llegaba desde dos flancos: externamente, por Ciudadanos y Podemos, y también de forma interna. Tanto el PP de Cristina Cifuentes, en Madrid, como el de Isabel Bonig, en la Comunitat Valenciana, también se las exigían, un detalle que ahora ha obviado mencionar. Sí que ha hecho referencia a las exigencias de los "partidos modernos" en referencia a los que encabezaban entonces Albert Rivera y Pablo Iglesias.

La afirmación de Rajoy afecta directamente a la elección de Pablo Casado, el primer líder escogido con ese sistema en 2018, después de la moción de censura que hizo caer al Gobierno conservador. "Yo creo que hay que empezar poco a poco en la vida. Si demuestras tu valía y tu dedicación y tu esfuerzo...", ha lanzado. Casado, en aquella época, contó con el apoyo clave de José María Aznar.

Esta reflexión del expresidente del Gobierno llega también justo en un momento en que el actual líder de los populares, Alberto Núñez Feijóo, quiere modificar ese sistema de primarias para intentar volver al más tradicional del PP, en el que los compromisarios tienen más peso y que asegura que la dirección de Génova y el resto del aparato (a través de los barones) tienen el control de la persona que se elige. Casado fue desbancado del liderazgo de los conservadores después de enfrentarse a Isabel Díaz Ayuso por unas comisiones que su hermano se llevó por vender mascarillas al Gobierno de la Comunidad de Madrid. Tras esa guerra interna, un acuerdo de todos los barones llevó a Feijóo a la cúspide de la formación.

Modelos híbridos

La verdad es que el modelo que implantó Rajoy y que es el que está vigente en estos momentos tampoco son unas primarias puras. Es un sistema a doble vuelta en el que en la primera votación eligen los afiliados y después, en la segunda, los compromisarios (que representan a varios afiliados de cada provincia y son los que van al congreso físicamente y votan por el líder). De hecho, al no ser unas primarias puras, esos compromisarios, en 2018, consiguieron modificar la opinión de los afiliados: una alianza de Casado con María Dolores Cospedal y otros candidatos consiguieron tumbar a Soraya Sáenz de Santamaría, que había sido la más respaldada por la militancia (y la preferida por Rajoy).

Ahora, Feijóo, en la ponencia de estatutos que va a llegar al congreso interno de primeros de julio, propone cambios para volver hacia un sistema en el que los compromisarios tengan todavía más poder. Propone que los compromisarios, cuando pidan el respaldo de los afiliados en sus provincias, ya estén obligados a decir por qué candidato van a votar en el congreso. El redactado del texto es algo ambiguo y miembros del PP de Madrid, presidido por Ayuso, ya han anunciado que habrá que "mejorarlo". Ayuso ha dicho en público que quiere "un afiliado, un voto", aunque no ve mal el espíritu general de la ponencia. Al menos por ahora.

Para Rajoy, el sistema de compromisarios puros, que tampoco es el que se ha atrevido a proponer Feijóo para no buscar el choque directo con Ayuso, es mejor porque "es mucho más fácil para buscar acuerdos, entendimientos y tal".