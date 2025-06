Los socios elevan las condiciones para mantener su apoyo al Gobierno

El Gobierno se ha visto cercado en la sesión de control de este miércoles. A la habitual dureza de PP y Vox se han sumado las críticas, reproches y exigencias de sus socios que, a la vista de los presuntos casos de corrupción que se conocen y de lo que pueda estar por venir, han elevado la presión sobre el Ejecutivo, dejando claro que Pedro Sánchez no puede dar por descontando sus apoyos para sostener al Gobierno. Los ministros socialistas han tratado de capear el temporal, admitiendo la "absoluta repugnancia" que les producen las informaciones conocidas y asegurando que cumplirán con los pactos alcanzados.

En una sesión de control bronca, con insultos, gritos de "dimisión" y más de una llamada al orden, el Ejecutivo ha tenido que hacer frente a la indignación de sus aliados y escuchar el precio que ponen para mantener su apoyo. "Su Gobierno pende de un hilo", le ha avisado la diputada de ERC, Teresa Jordá, antes de avisar que su partido, uno de los principales puntales del Ejecutivo, va a ser "más exigente que nunca" con el Gobierno con el cumplimiento de los acuerdos que han llegado con Sánchez.

Jordá ha señalado que esto pasa por el "traspaso de Cercanías", "revertir el déficit de inversiones" en Catalunya y "más soberanía en los sectores estratégicos" para este territorio. "Dejen de esconder la cabeza bajo el ala. Si quieren mantener nuestra confianza, cumplan con Catalunya", ha sentenciado. "Vamos a cumplir con los compromisos que suscribimos en el acuerdo de investidura", le ha asegurado la vicepresidenta primera, María Jesús Montero.

Avisos a Bolaños

Y no han sido los únicos. El diputado de Junts Josep Pagès ha advertido al Gobierno que su formación no va a dar sus siete votos para respaldar cualquier iniciativa del PSOE. "Junts no forma parte de ninguno de los bloques de esta Cámara. Nunca hemos sido socios de su Gobierno. Si eso ha sido importante en algún momento ha sido precisamente ahora", ha sostenido antes de recalcar que no les ha "temblado nunca el pulso a la hora de votar en contra de sus iniciativas" si van en contra de los intereses de Catalunya.

Los reproches también han llegado por parte de EH Bildu, el aliado que ha mantenido el tono más bajo desde que estalló el 'caso Cerdán' con el informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil. El diputado Oskar Matute ha reclamado al Ejecutivo "contundencia hasta las últimas consecuencias" contra los corruptos, las empresas corruptoras y todos aquellos que colaboren. "Hay que tomar medidas muy urgentes para acabar con esta asquerosa realidad sistémica que es la corrupción", ha exigido.

A ambos parlamentarios, el ministro de Justicia, Presidencia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha asegurado que las informaciones conocidas generan en las filas socialistas "bochorno" y "absoluta repugnancia". "Ahora, lo que nos toca es restaurar la confianza, colaborando con la Justicia, aportando todo lo que sea necesario, hablando y conversando con los grupos parlamentarios de lo que tiene que ser lo que queda de legislatura", ha sentenciado.

La cumbre de la OTAN

El más duro de todos los socios, si es que se les puede seguir llamando así, ha sido Podemos. Tras haber asegurado que la legislatura está muerta y como viene siendo habitual en los últimos días, la líder morada, Ione Belarra, ha acusado a Sánchez de ser un "mentiroso" por afirmar que no elevará el gasto militar hasta el 5%. Según ha dicho, es la "mayor traición desde que [José Luis Rodríguez] Zapatero aceptó las políticas de austeridad".