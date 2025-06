María Jesús Montero: "El presidente tuvo todas las posibilidades en la cabeza pero tiene suficiente fortaleza para seguir"

La vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero (Sevilla, 1966), acaba de ser designada candidata en Andalucía en uno de los momentos más difíciles para el PSOE de Pedro Sánchez desde que llegó al poder en 2018. El estallido del caso Santos Cerdán, con la implicación del exsecretario de organización del partido en una presunta trama corrupta de mordidas y amaños en obra pública, junto al exministro José Luis Ábalos y Koldo García, ha dinamitado la escena política.

La investigación judicial cerca a quien fue número dos del PSOE y tras semanas en shock, el Gobierno y el partido comienzan a desplegar su estrategia emitiendo señales de que el objetivo será resistir y sostener todo lo posible la legislatura pese a las enormes dificultades. Montero cierra filas con Pedro Sánchez, quien se ha tenido que recomponer de "una gran traición", y defiende que no dará un paso al lado porque es "el mejor activo" del PSOE. Descarta una crisis de Gobierno, una cuestión de confianza o la convocatoria de elecciones. Deja claro además que la trayectoria política nacional de Sánchez tiene aún muchas páginas por escribir.

La entrevista con El Correo de Andalucía, del grupo Prensa Ibérica, se desarrolló este viernes por la tarde en Sevilla, en la víspera de la Cumbre de la ONU que acogerá la ciudad desde este lunes y que, de nuevo, desplegará una intensa agenda con proyección internacional del presidente.

PREGUNTA. El lunes Santos Cerdán declara ante el Supremo y no paran de salir informaciones sobre su papel principal en una presunta trama corrupta de mordidas en obras públicas. ¿Cómo nadie se dio cuenta, durante tanto tiempo, de lo que estaba pasando?

RESPUESTA. No había ninguna conducta que nos permitiera sospechar que podía haber alguna irregularidad en su entorno. El estilo de vida que aparentemente llevaba el señor Cerdán no daba cuenta de que fuera una persona que estuviera viviendo con un lujo por encima de sus posibilidades, que adquiriera alguna propiedad que te hiciera sospechar que estaba comprando más allá de lo que su renta le permitía… No había absolutamente nada que te permitiera anticipar, ni siquiera sospechar, de que tuviera ninguna conexión con las tramas que ya habían salido, que ya se conocían y de las que él se lamentaba, criticando de forma abierta a las personas que habían participado en ellas.

P. ¿Usted era su responsable inmediata en la Ejecutiva Federal como vicesecretaria general, siente alguna responsabilidad 'in vigilando'?

R. El señor Cerdán evidentemente no estaba en el marco del Gobierno y su actividad estaba fuera de la acción propia de los ministros y ministras, de los responsables del Gobierno. Como decía, no había ningún indicio que hiciera pensar que esta persona estuviera involucrada en la trama que ya se había conocido y que criticaba, con comentarios muy duros. Es imposible que uno pueda controlar, vigilar a personas que trabajan codo a codo contigo, de las que no tienes que desconfiar. No hay nada que tú puedas hacer si esa persona no da muestras de que hay algún problema.

Lo importante es cómo se actúa cuando se conoce. No podemos garantizar que haya cero corrupción en las organizaciones políticas, pero sí podemos garantizar que cuando se producen hay un comportamiento contundente, se les aparta del partido, se les pide responsabilidad y se colabora con la justicia para que la investigación llegue hasta el final y que paguen.

P. ¿Qué podemos esperar del Comité Federal el próximo 5 de julio?

R. No voy a anticipar el discurso de Pedro Sánchez pero cabe esperar una repulsa absoluta a comportamientos que están contra los valores de nuestra propia organización. Esto ocurre en muchos partidos políticos pero lo que a nosotros nos preocupa es que ocurra en el nuestro, en donde representamos a la gran parte de los trabajadores, a la clase media de este país que vive de su trabajo. Son comportamientos incompatibles con nuestros principios. Hay otros partidos que conviven con naturalidad con la corrupción, que no les pasa factura internamente, que, de hecho, despiden a su líder cuando este se enfrenta a la presidenta de Madrid por un problema de corrupción.

El presidente hará una serie de propuestas y trasladará cuáles son las principales herramientas que hay que poner en marcha para posibilitar, en la medida de lo posible, prevenir este tipo de conductas, pero sobre todo dejar muy claro cómo se tiene que responder si en algún momento ocurre.

P. ¿Una mujer ocupará la secretaría de organización?

R. A mí siempre que hay una vacante en cualquier responsabilidad me gusta pensar en mujeres, siempre. Todavía no sé cuáles van a ser las propuestas y no creo que sea momento de especular con nombres.

P. De toda esta trama, la parte relacionada con la prostitución es nauseabunda, los audios son insoportables.

R. Me repugna, me dan asco estas palabras, estas conductas. Las compañeras estamos muy preocupadas por todo lo que estamos viendo. Es indignante y muy doloroso para un partido como el nuestro, con un compromiso feminista firme, por la igualdad. Esos comportamientos no caben en el PSOE.

P. ¿Dejará la vicesecretaria general del Partido Socialista?

R. No está previsto. Se trata de acometer reformas en la secretaría de organización. Si el presidente considera que hay que reforzar el partido en algunas áreas incorporando a gente nueva, pues así lo propondrá. El congreso federal se celebró hace poco tiempo y el equipo directivo está plenamente vigente. Vamos a cubrir el puesto de organización y trasladar cómo podemos organizarnos para prevenir conductas irregulares y ser más eficaces.

P. Hay tres escenarios sobre la mesa para recuperar la credibilidad tras el estallido del caso Cerdán: una cuestión de confianza, una convocatoria de elecciones y una dimisión del señor Sánchez para dar paso a otro candidato. ¿El presidente le ha consultado sobre alguno de estos escenarios?

R. Cuando el presidente del Gobierno es consciente de indicios sólidos contra alguien en quien depositó su confianza por la cabeza se le pasan todas las cuestiones, todo el menú disponible en ese momento que se pueda poner encima de la mesa. Claro que se le pasa a uno todo por la cabeza, imagino, pero tiene que tener la suficiente fortaleza física y mental para hacer lo mejor para el partido, para la ciudadanía progresista de nuestro país y, en definitiva, para España. Es lo que hizo hablando con los grupos políticos, con los secretarios generales de todas las federaciones y con todo aquel que le pueda aportar una sugerencia. Pidió la comparecencia y el día 9 habrá que escuchar atentamente al señor Sánchez.

P. ¿Nadie le ha pedido dentro del Partido Socialista que dé un paso a un lado?

R. Concretamente eso nadie se lo ha pedido. Sí ha habido algunos dirigentes y exdirigentes, sobre todo, que sí solicitaron una convocatoria electoral, pero nadie ha planteado que el señor Sánchez dé ningún paso atrás. Evidentemente para nosotros es el principal activo que tiene nuestro partido. Con perspectiva, se podrá ver todo lo que ha aportado a este país en materia de derechos, en materia económica. Tenemos los mejores indicadores económicos que hemos tenido en más de una década.

Es además una referencia internacional. En la cumbre de la OTAN ha sido bastante notorio que el presidente marca perfil propio, que España tiene una voz escuchada en el conjunto de la comunidad internacional y que tiene la capacidad y la valentía de aportar posiciones que son muy inéditas, muy genuinas, pero que indican claramente cuáles son los valores que preside nuestro Gobierno.

P. Dan la impresión de que van un poco a oscuras o de que quizás lo peor esté por llegar . ¿Puede descartar totalmente financiación ilegal del Partido Socialista?

R. No ha habido ningún tipo de financiación irregular, más allá de que, por supuesto, siempre hay que tener prudencia ante las investigaciones que están en marcha. Nada apunta en esa dirección. El registro que se hizo en Ferraz no era para materias relacionadas con la financiación del partido, fue para clonar el correo electrónico del señor Santos Cerdán. Hay que dejar trabajar a la justicia, pero no hay ningún tipo de indicio, nada que haga sospechar ninguna financiación irregular dentro del partido. Aún así hemos encargado una segunda auditoría para estar absolutamente seguros de que todo es correcto.

P. ¿Es partidaria de que se haga una auditoría también dentro del Ministerio de Transportes para analizar cómo se produjeron todos los contratos públicos?

R. El señor (Óscar) Puente, cuando Aldama trasladó algunas sospechas en un Powepoint, ya encargó una auditoría y el resultado fue que toda la contratación pública había sido correcta. De hecho, se le remitió a la Fiscalía para que acompañara a toda la instrucción que se estaba llevando a cabo. En este momento está la justicia trabajando y no hay nada que diga que la mesa de contratación de las diferentes adjudicaciones cometiera ningún tipo de irregularidad o estuviera incorporada a la trama.

Insisto, con prudencia. La Administración pública tiene muchos controles y hay muchos mecanismos para poder garantizar que el dinero público cumple con su cometido.

P. ¿Sabía usted que el señor Vicente Fernández, expresidente de la SEPI, trabajó en Servinabar, una de las empresas clave de la trama?

R. No volví a tener contacto con el señor Vicente Fernández desde que se marchó de la SEPI. Hace ya, que yo sepa, casi seis años que está fuera de la SEPI. No sabía que trabajaba en esa empresa y por lo visto es desde el año 2024, por lo que he leído en la prensa.

P. Usted puso la mano en el fuego por el señor Santos Cerdán y habrá visto todos esos memes con sus manos achicharradas. Yo creo que no volverá a poner la mano en el fuego por nadie, ¿no? Ni siquiera por su jefe de gabinete.

R. Sí, por supuesto que la pondré, claro que sí. Este es un trabajo colectivo, en equipo, no se me ocurriría estar trabajando con un grupo de hombres y mujeres y no confiar plenamente en ellos. Esto me ocurre a mí, esto le ocurre a un profesional sanitario cuando trabaja con su equipo asistencial, esto ocurre cuando uno está en la universidad y tiene un departamento y tiene a sus profesores a su cargo. No se puede uno andar desconfiando como si todo el mundo te fuera a traicionar. Estos son casos excepcionales.

P. Destacó la importancia del papel que ha jugado el presidente del Gobierno español en la cumbre de la OTAN. Sin tener Presupuestos Generales del Estado y sin alcanzar ese 5% del PIB en defensa, ¿España está en condiciones de cumplir con las capacidades que se ha comprometido a tener en materia de defensa hasta 2035, con revisión en 2029? ¿Con ese 2,1% del PIB que van a invertir será suficiente?

R. Vamos por partes. El Gobierno ha cumplido con los compromisos que había adquirido el anterior Ejecutivo de Mariano Rajoy hace ya más de siete años. Lo suscribió en el año 2013 y durante todo su mandato no los había cumplido. España cumple con el compromiso que había del Ejecutivo con la OTAN. El compromiso era llegar al 2% y, además cumplir con una serie de capacidades estratégicas que se acuerdan con la Alianza Atlántica.

Son las propias Fuerzas Armadas las que establecen, por una parte, cómo se cumplen con esas capacidades estratégicas, qué tipo de equipamiento hay que adquirir, qué tipo de tecnología se tiene que incorporar y de qué manera hay que desplegar a las tropas en aquellos lugares donde hay misiones planteadas por parte de la OTAN o de la ONU. Y, por otra parte, también son ellos los que hacen el cálculo del gasto, y eso es el 2%. No es que lo diga el señor Sánchez. Es que se hace de forma técnica, rigurosa, por parte de las Fuerzas Armadas. Y lo vamos a cumplir.

P. ¿Sin Presupuestos?

R. Ya he acometido las modificaciones presupuestarias que permitan realmente que en el año 2025 ya cumplamos con ese 2%. Y yo espero tener presupuestos el año que viene. Yo estoy trabajando ya.

P. ¿Está negociando ahora mismo con los grupos políticos?

R. Estoy trabajando internamente en la senda presupuestaria para presentarla al Congreso de los Diputados después del verano. Tengo en marcha todo ese proceso internamente con los ministerios y ya cuando tengamos el esqueleto de ese presupuesto diseñado, entonces ya me dirigiré a los grupos tras el verano.

P. ¿Va a presentar presupuestos aunque los grupos no le den garantías de que van a salir adelante?

R. Tendremos que evaluarlos. Siempre que me pongo a una tarea voy con la convicción y con la esperanza de que va a salir. Voy a poner toda la energía para que esos presupuestos vean la luz.

P. ¿Cumplir con la inversión en defensa es posible sin tocar el gasto social?

R. Lo hemos hecho durante el año 2025 y ha sido sin tocar ni un solo euro del estado del bienestar.

P. ¿Le preocupa que la fractura abierta con el presidente de Estados Unidos perjudique a la economía española?

R. Es muy importante la posición que ha mantenido el presidente Pedro Sánchez porque el 5% en Defensa implicaba 50.000 millones de euros anuales, 300.000 millones de euros en todo el periodo. 50.000 millones, para que los ciudadanos se hagan una idea, sería como emplear todo el presupuesto de la Junta de Andalucía en gasto militar. Es imposible hacerlo sin recortar el estado del bienestar y sin poder avanzar en derechos y en impulso al tejido productivo.

Es importante saber que España y Estados Unidos tienen una excelente relación comercial y además esa relación está muy mediada por la Unión Europea porque en este momento todo lo que es la política arancelaria, todo lo que es la libre circulación de mercancías evidentemente en Europa tiene una voz única y la negociación se hace a través de la propia Comisión Europea.

P. Mañana comienza en Sevilla la cumbre de la ONU. ¿Qué posiciones defenderá España en la IV Conferencia Internacional sobre la Financiación para el Desarrollo?

R. Le puedo avanzar que España y Brasil y organizaciones como Oxfam lanzaremos una propuesta conjunta para elevar la fiscalidad a los ultrarricos. El objetivo es abrir un debate global sobre la necesidad que las grandes fortunas contribuyan de una manera justa y equitativa. A nivel nacional, España ya ha aplicado medidas como el impuesto sobre las grandes fortunas, que ha acabado con los regalos fiscales que comunidades como Madrid o Andalucía daban a los contribuyentes con mayores recursos. No habrá justicia social si no hay justicia fiscal.

P. ¿Diría que el presidente ha ganado oxígeno político tanto en la cumbre de la OTAN como en el Consejo Europeo?

R. Durante 7 años, no solo ahora, el presidente tiene un claro reconocimiento de su liderazgo a nivel internacional y, por supuesto, entre los partidos progresistas a nivel internacional. Pero lo más importante para el presidente no era ganar oxígeno en la esfera internacional. Lo más importante era recomponerse de lo que para él ha sido una gran traición de una persona de su confianza. El presidente está bien. No hay ninguna duda sobre su continuidad, no ahora al frente del Gobierno, sino como candidato en unas próximas elecciones generales. Y además él lo ha dejado claro.

P. Hay quien dice que se debería ir a un gran organismo internacional y dar paso a otra persona en el PSOE porque quizás el PSOE puede sufrir más si se queda Pedro Sánchez.

R. No. El principal activo que tiene el Partido Socialista es Pedro Sánchez. Ahí están los indicadores de todas las encuestas. Todas las encuestas sitúan al presidente como el líder mejor valorado, por encima, por supuesto, del líder de la oposición. Ha hecho un trabajo magnífico a lo largo de estos siete años y yo creo que le queda mucho recorrido en política nacional, independientemente de que pueda tener llamamientos de la política internacional para que se incorpore a diferentes entornos o diferentes organismos. Eso le va a pasar siempre, porque es un hombre inteligente, que marca pautas, que tiene valentía y que, por tanto, pues todo el mundo se referencia en él.

P. Pero ustedes leen las encuestas, ¿no? Hablan de un hundimiento de la izquierda ahora mismo en España, de un momento muy malo para el Partido Socialista si se convocaran unas elecciones...

R. Bueno, hay encuestas y encuestas. Evidentemente, un impacto de este tipo, como el que hemos sufrido, hay que verlo a lo largo del tiempo. Si uno pregunta cuando la situación acaba de ocurrir, pues es obvio, ¿no?

P. Lo que pasa vicepresidenta es que han sido dos secretarios de organización seguidos, uno detrás de otro. Son dos conductas de dos personas que han ocupado el puente de mando del Partido Socialista uno detrás de otro. Primero el señor Ábalos, luego el señor Santa Cerdán. No es un caso aislado.

R. Pero, efectivamente, son dos personas con nombres y apellidos. Mucho más grave y más preocupante es una corrupción sistémica, que invade a las instituciones y a las organizaciones. No hay financiación irregular de mi partido. No hay nada dentro de la contratación pública que en este momento permita pensar que la mesa de contratación, es decir, funcionarios, interventores, puedan estar incorporados a una situación de este tipo. Es mucho más peligroso montar una policía patriótica para que fabrique pruebas falsas e incluso incrimine a sus adversarios políticos con mentiras y con pruebas que no existían, como hizo el PP.

P. Hay audios con otros ministros ha dicho el señor Ábalos. ¿Hay preocupación dentro del Consejo de Ministros? ¿Cree que algún otro ministro o ministra, o algún otro alto cargo, puede verse salpicado?

R. No, yo creo que no. Por supuesto, con prudencia siempre, porque hay que dejar investigar a la justicia. Más allá de que a uno le puedan publicar una conversación en términos políticos, a mí me ha pasado, que pertenece a tu intimidad y que no hace ninguna gracia verla en los medios… Pero que tenga que ver con conductas irregulares, definitivamente no.