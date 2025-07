Feijóo renueva la cúpula del PP y fortalece el equipo económico para impulsar un cambio de ciclo

Alberto Núñez Feijóo completó este viernes la composición de su nuevo comité de dirección, un equipo en el que Miguel Tellado, como secretario general, tendrá un papel clave y todo el poder para dirigir el PP en el día a día. El líder de los populares dio los últimos nombres de su nueva cúpula pocas horas antes de que empezara en Ifema (Madrid) el 21º congreso nacional de los conservadores, un cónclave que se va a desarrollar en paz orgánica y acabará, el domingo, con su reelección como presidente de la formación. En el partido ven más cerca que nunca el fin de la etapa de Pedro Sánchez tras la implicación de Santos Cerdán –el último secretario de organización del PSOE– en la trama de corrupción que lleva meses investigándose y que afecta también a José Luis Ábalos y Koldo García.

En la nueva estructura del comité de dirección del PP, destaca el refuerzo del área económica. Juan Bravo, que estaba al frente de esos asuntos desde que Feijóo cogió las riendas del PP, en 2022, compartirá esa competencia con Alberto Nadal, que fue secretario de Estado de Presupuestos y también de Energía con Mariano Rajoy. Bravo ostentará la vicesecretaría de hacienda, vivienda e infraestructuras y Nadal, la de economía y desarrollo sostenible. Su hermano gemelo, Álvaro, fue ministro de Energía, Turismo y Agenda Digital también en el Ejecutivo de Rajoy.

En Ifema se respira euforia; el escándalo de corrupción en el PSOE ha disparado la ansiedad por llegar a la Moncloa

La recuperación de Alberto Nadal se conoció mediante un comunicado, como el resto de cambios estos días atrás. La nota del PP también aprovechó para confirmar en sus puestos al vicesecretario de política autonómica y municipal y análisis electoral, Elías Bendodo; al vicesecretario de cultura y deporte y portavoz, Borja Sémper; a la vicesecretaria de movilización y reto digital, Noelia Núñez, y a la portavoz en el Senado, Alicia García. El comunicado concretó las nuevas competencias de Cuca Gamarra, que ya se sabía que dejaba la secretaría general, pero no cuál iba a ser su cometido en la nueva etapa: estará al frente de la nueva vicesecretaria de regeneración institucional. Quedan fuera del nuevo equipo las vicesecretarias Ana Alós y Paloma Martín.

El lugar de Gamarra lo ocupará, Tellado, con un lenguaje afilado parecido al de Ester Muñoz, futura portavoz en el Congreso, y los vicesecretarios Alma Ezcurra (coordinación sectorial) y Jaime de los Santos (educación e igualdad). El ala dura gana enteros en la nueva cúpula. En esa línea hay que interpretar que Feijóo colocara como presidente del 21º congreso a Xavier García Albiol, alcalde de Badalona, el político del PP con mayor cargo institucional en Cataluña y también el que mantiene el discurso más contundente contra la inmigración irregular de todo el partido.

Asociarse con “presidiarios”

Entre los miles de políticos populares reunidos en Ifema se respira euforia. El escándalo de corrupción en el PSOE ha disparado la ansiedad por llegar a la Moncloa, aunque tanto José María Aznar como Mariano Rajoy están recetando estos últimos días buenas dosis de calma para no tomar decisiones equivocadas por las prisas. Ambos pronunciaron sendos discursos este viernes y no defraudaron, sobre todo Aznar, al que todavía se le escucha con una atención reverencial. “Si negocias Presupuestos en una prisión, te asocias con presidiarios y pactas una amnistía con delincuentes, no te extrañe acabar en la cárcel porque ese es tu ambiente", afirmó en referencia a las alianzas tejidas por Sánchez con independentistas y nacionalistas para ser investido presidente. Rajoy también incidió en ese acuerdo del dirigente socialista con sus socios. “Este Gobierno viene de un pacto indigno”, afirmó el expresidente del Gobierno.

Tras las intervenciones de Aznar y Rajoy, el congreso bajó muchas revoluciones. Una parte de los 3.264 compromisarios se metieron en dos salas para debatir las dos ponencias que Feijóo encargó para este congreso: la política y la de estatutos. No se esperaba ningún foco de tensión toda vez que Isabel Díaz Ayuso anunció la semana pasada que no presentaría enmiendas al nuevo modelo de primarias, aunque quita poder a los militantes, algo que ella no quería. La presidenta de la Comunidad de Madrid ha llegado a un pacto de no agresión con Feijóo para aclarar alguno de los puntos de ese nuevo sistema más adelante y no generar ahora ningún ruido que pueda desviar la atención de los problemas de Sánchez.

Sin enmiendas vivas

Si el texto político había recibido 888 enmiendas y el de estatutos, 227, solo llegaron cinco a la noche de este viernes por cada documento. Según fuentes de la dirección, cinco fueron incorporadas, cuatro retiradas y una rechazada (estatutos) así que sobre las ocho ya estaban todos los compromisarios camino de sus cenas. Ninguna enmienda llegará viva para debatirla este sábado en el congreso, una muestra de la paz orgánica con la que Feijóo está viviendo el cónclave.