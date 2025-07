La jueza del 'caso Mediador' traslada a la Audiencia Provincial la pieza por los sobornos en los contratos de las placas solares

La magistrada que instruye el sumario del conocido como caso Mediador, María de los Ángeles Lorenzo Cáceres, comunicó este viernes a las partes su «firme decisión» de enviar a la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife las dos piezas separadas de este procedimiento judicial, rechazando así la petición de las defensas que plantearon su archivo. En una de las piezas separadas se investiga la tramitación de proyectos relacionados con la adjudicación de contratos públicos para la instalación de placas fotovoltaicas en Canarias y los presuntos sobornos que habría pagado el empresario y promotor Antonio Bautista. En la otra causa se investigan los posibles tratos de favor por parte de políticos a empresarios para facilitar sus negocios o evitar la imposición de sanciones en el sector ganadero a cambio de sobornos.

Las defensas de tres de los investigados habían pedido por la mañana, en una vista preliminar, «el archivo de la pieza separada» en la que se investiga al exgeneral de la Guardia Civil Francisco Espinosa, a Marco Antonio Navarro Tacoronte, conocido como el Mediador, y al empresario Antonio Bautista Prado. La Fiscalía interesó seguir adelante con el procedimiento, que se celebrará con jurado popular por delitos como el cohecho.

Esta parte de la causa investiga la comisión de supuestos sobornos por parte del promotor Bautista para agilizar la tramitación de proyectos relacionados con la adjudicación de contratos públicos para la instalación de placas fotovoltaicas en Canarias. Según sostiene la Fiscalía, Bautista presentó un presupuesto de alrededor de 188.000 euros y para agilizar los trámites y llevar a cabo sus proyectos, habría llegado a pagar en sobornos unos 17.000 euros a los procesados, en distintas partidas.

La Fiscalía apunta a que para dar mayor apariencia de seriedad y confianza al negocio, Bautista se desplazó al Congreso de los Diputados junto con el entonces diputado nacional del PSOE Juan Bernardo Fuentes Curbelo [conocido como Tito Berni] y gastó 25.000 euros en una fiesta en Madrid.

El abogado José Manuel Niederleytner, que representa al empresario Antonio Bautista, confirmó que la jueza "no ha aceptado ninguna de las pretensiones de las defensas" y su voluntad es seguir con la tramitación de las dos piezas separadas del caso inicial y elevarlo a la Audiencia Provincial.

Blanqueo de los sobornos

El Ministerio Público también le acusa de canalizar 10.000 euros por medio de la Unión Deportiva Tetir de Fuerteventura de la que Fuentes Curbelo era presidente y habría utilizado para blanquear los supuestos sobornos.

El pasado martes, se celebró otra vistilla preliminar, pero de la primera pieza separada del caso Mediador, en el que las defensas de Fuentes Curbelo, al que se le pide un año de prisión; de Navarro Tacoronte, al que se le piden cuatro años de cárcel, y del exdirector de Agricultura y Ganadería del Gobierno de Canarias Taishet Fuentes, al que se le interesa un año de prisión, pidieron igualmente el archivo de esta pieza. Esta parte de la investigación se centra en posibles tratos de favor por parte de políticos a empresarios para facilitar sus negocios o evitar la imposición de sanciones en el sector ganadero a cambio de sobornos.

Navarro Tacoronte sostiene "que no se me puede acusar de cohecho como pretende la Fiscalía porque no ocupé cargo público alguno ni he sido funcionario; y porque tampoco se me puede juzgar por un mismo hecho en diferentes piezas separadas de un mismo caso", señaló tras salir de la sala.