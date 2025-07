La Guardia Civil ya tenía en el punto de mira al grupo ultra que llama a "reunir con Alá" a los migrantes en Torre Pacheco, informan fuentes cercanas al caso. Se trata de la organización que se hace llamar Deport Them Now, un grupúsculo ya conocido por los especialistas de Información tanto de la Benemérita como de la Policía Nacional, detallan las mismas fuentes.

La organización ultra Deport Them Now volvía a emitir este lunes un comunicado xenófobo en el que arenga a "restablecer el orden": "Los que hemos jurado bandera, y los que no, tenemos la obligación de defender a nuestra patria".

Estos violentos se dirigen "a todas las organizaciones anti inmigración estatales, ultras del fútbol, asociaciones cristianas, vecinos del pueblo". "Todos a patrullar hasta restablecer el orden", manifiestan, para recordar una frase que se puso de moda después de la dana de Valencia: "Solo el pueblo salva al pueblo".

Los ultras, además de vincular inmigración con delincuencia, arremeten contra los medios de comunicación: "Habéis creado e importado un problema que antes no teníamos para justificar vuestro discurso", aseguran, para añadir que "lleváis décadas hablando del racismo en España, cuando no lo ha habido, y para justificar vuestras palabras, habéis propiciado esta situación en la cual la población española no ha tenido más remedio que defenderse del invasor magrebi delincuente".

Según estos violentos, el migrante "nos agrede constantemente, viola a nuestras mujeres y roba y apaliza a nuestros mayores", en referencia al ataque sufrido por Domingo, el vecino de Torre Pacheco salvajemente agredido por un joven cuando salió a pasear. La paliza propinada a este jubilado fue el origen de la espiral de violencia que estalló el viernes en el pueblo, donde se desplazaron ultras de otras comunidades a la 'caza' del migrante.

Desde que el viernes estalló el polvorín, la Guardia Civil ha evitado la entrada al municipio pachequero de coches con individuos de otros puntos de la Región y hasta de la vecina provincia de Alicante con la intención de hacer destrozos y generar violencia, según explicó la delegada del Gobierno en Murcia.

"Defender a España"

"¿No tenemos el derecho a defender a España? Nuestra Constitución nos ampara", continúan los ultras.

A este respecto, subrayan que "nos reafirmamos en que siga en pie, dado que es legítima, la convocatoria de patrullas vecinales para dar caza a los magrebíes delincuentes para los dias 15, 16 y 17 de julio, como ya habíamos anunciado".

"Somos los españoles los perseguidos en nuestro propio país. Nosotros solamente estamos reaccionando a un ataque", hacen hincapié desde Deport Them Now.

El documento elaborado por el departamento de Seguridad Nacional que daba cuenta del auge del “radicalismo de extrema derecha”, concluía que, por el momento, no ha desembocado en la constitución de grupos u organizaciones terroristas en nuestro país. Sin embargo, se daba cuenta de que el caldo de cultivo de “la polarización y la radicalización social puede derivar en una dinámica violenta que culmine en acciones violentas organizadas o lleguen a constituir una amenaza terrorista”.