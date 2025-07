El abogado de Puigdemont ante la justicia europea: "La amnistía no es una amenaza para Europa; es una promesa hecha ley"

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) está teniendo oportunidad de escuchar de primera mano los argumentos a favor y en contra de la amnistía, y resulta imposible separarlos de la política. El abogado del expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont, Gonzalo Boye, se mostró contundente: "La amnistía no es una amenaza para Europa; es una promesa hecha ley", que vino para acabar con un conflicto. Al otro lado, el representante de la Societat Civil Catalana (SCC) Juan Ramón Chapapría: "Fue fruto de un prófugo de la justicia y de un dirigente socialista hoy en prisión", en referencia a propio expresidente de la Generalitat y el ex secretario de Organización del PSOE Santos Cerdán.

Reino de España, la fiscalía y la Comisión Europea han coincidido en defender ante el TJUE la amnistía, en su supuesta afectación a los intereses de la Unión, que niegan, lo que significaría el rechazo de las dudas planteadas por el Tribunal de Cuentas cuando se disponía sentencia sobre la responsabilidad contable en la que se pudo incurrir con el 1-O y la acción exterior del Govern. En palabras de la abogada jefa ante la Unión Europea, Andra Gavela: "No existe vínculo entre con los intereses de la Unión. El daño fue para la Generalitat”.

La misma idea que poco antes había pronunciado el fiscal jefe ante el Tribunal de Cuentas, Manuel Martín-Granizo, que recordó que no se había realizado ninguna diligencia para acreditar esa afectación durante la tramitación de la causa por responsabilidad contable o alcance a través del desvío de dinero público a un referéndum ilegal, y recordó que en caso de entenderlo necesario se podría acordar la investigación durante un plazo de dos meses, que prevé la propia ley de amnistía.

Y también coincidió con ello la Comisión Europea que no aprecia "vínculo suficientemente directo entre las irregularidades presuntamente cometidos y los intereses de la Unión, porque los demandados no tienen autoridad para recaudar y poner a disposición productos propios de la Unión". En este sentido, niega que la secesión de un territorio "constituya un perjuicio suficientemente directo, porque no tendría por qué tener "incidencia necesaria en el nivel de recursos propios de la Unión".

Sin oír a la Comisión de Venecia

No obstante, el representante de la Comisión, Carlos Urraca, recordó que para que una amnistía no sea arbitraria "debe perseguir un interés legítimo en beneficio de la comunidad" y corresponde al Tribunal de Cuentas determinar si fue proporcionada al objetivo perseguido para añadir que "no parece que responda a un interés general", sino que respondió a lograr una investidura sin "atender a las recomendaciones de la Comisión de Venecia, para que se realizase un diálogo adecuado" entre las partes.

En esta línea incidió el representante de la Societat Civil Catalana (SCC) Juan Ramón Chapapría, que se quedó solo al defender las dudas elevadas por el Tribunal de Cuentas, que sostuvo que se trata de una "autoamnistía", promovida por los partidos que iban a resultar beneficiados y que la votaron. "Fue fruto de un prófugo de la justicia y de un dirigente socialista hoy en prisión", en referencia al expresidente catalán Carles Puigdemont y el ex secretario de Organización del PSOE Santos Cerdán. "Fue un golpe de Estado que sufrió España a manos de los independentistas catalanes".