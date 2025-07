El PP subraya que "las condenas" al narco Marcial Dorado llegaron "muchos años después" de sus viajes con Feijóo

El narcotraficante Marcial Dorado ha vuelto este lunes a las páginas de los medios de comunicación por una entrevista en 'El Confidencial'. Dorado mantuvo una relación de amistad con Alberto Núñez Feijóo en los años 90 y principios de los 2000, cuando el actual líder del PP tenía más de 30 años y ya ocupaba altos cargos en el Gobierno de Galicia. Ese nexo, revelado por 'El País' en 2013 con varias fotografías de ambos en Ibiza en 1995, ha sido denunciado por Pedro Sánchez y dirigentes socialistas de manera cíclica desde hace más de dos años y, de manera profusa durante la campaña de las generales de 2023. De hecho, tuvo un impacto negativo en aquella campaña porque Feijóo llegó a decir que no era un delincuente porque entonces "no había internet ni Google".

A raíz de esta última entrevista, Ester Muñoz, portavoz del grupo parlamentario del PP, ha quitado importancia a esa relación personal y ha ridiculizado que el PSOE incida tanto en esa parte de la biografía de Feijóo. "Si esto es todo lo que tienen, que aprovechen el poco tiempo que les queda", ha afirmado. En la entrevista, Dorado asegura que no solo el PSOE le ofreció dinero "para soltar una bomba contra Feijóo". Afirma que también en el PP hubo quien quiso acceder a información comprometedora para intentar hundir al político gallego. El narcotraficante insinúa que fue Soraya Sáenz de Santamaría, exvicepresidenta del Gobierno y aspirante a suceder a Mariano Rajoy al frente del partido. Hubo unos días, en junio de 2018, que no se sabía si Feijóo querría competir con ella o no para coger las riendas del PP tras la moción de censura y la caída de Rajoy. Finalmente Feijóo no dio ese paso (y esperó a 2022 y la salida de Pablo Casado). Preguntada por esta supuesta guerra sucia dentro del partido conservador, Muñoz ha preferido no responder. Lo que sí ha dicho a iniciativa propia es que "lo que deja claro" la entrevista en que cuando Feijóo, en esos viajes de "parejas" a Estoril (Portugal) Ibiza o Cantabria, "no había ninguna investigación penal sobre él [Dorado] y las condenas llegaron muchos años después". Feijóo reconoció, en una entrevista con Jordi Évole sobre este asunto en 2018, que él sabía que "había personas que se habían dedicado al contrabando de tabaco", pero no que tuvieran asuntos pendientes con la justicia. Cuando el dirigente de los populares y Dorado empezaron su relación, a mediados de los 90, Dorado ya había sido detenido por contrabando de tabaco en 1984 (con la información publicada en la prensa) y también en 1990 por tráfico de drogas en la mediática 'operación Nécora'. En 2003 fue de nuevo detenido por contrabando de cocaína y la Audiencia Nacional lo condenó a 14 años de cárcel y se le embargaron más de 200 propiedades inmobiliarias y cuentas en varios países.

Muñoz también ha continuado comentando la publicación de 'El Confidencial' y ha puesto el foco en que el entrevistado "dice que él pagaba algunas cosas y el resto también". "No que él [Dorado] pagase absolutamente todo", añade dando por hecho que Feijóo abonaba una parte de los gastos. En la entrevista explica sus desplazamientos a Ibiza o Picos de Europa (Cantabria) y sus celebraciones de Nochevieja dos años en Estoril (Portugal). "Yo me lo podía permitir e íbamos allí. Si yo podía pagar más, pagaba más. Quien no pudiera pagar, eso", cuenta. Ante la pregunta concreta de si el dirigente de los conservadores pagaba su parte, responde: "Algo pagaría él".