Noelia Núñez, alto cargo de Feijóo, admite que mintió en su currículum: no ha acabado ninguna de las tres carreras

Noelia Núñez (33 años), vicesecretaria nacional de movilización y reto digital en la cúpula del PP y diputada, vive estos días su mayor crisis pública hasta la fecha. Este martes por la noche, tras días de polémica en las redes sociales y la presión del ministro más tuitero, Óscar Puente, admitió que no ha acabado ninguna de las tres carreras que ha ido incluyendo en diferentes versiones de su currículum estos últimos años. Hasta ahora, esa lista incluía Derecho, Filología Inglesa y un doble grado en Derecho y Ciencias Jurídicas de las Administraciones Públicas. No ha finalizado ninguna de las tres aunque no lo concretara así en las informaciones que ha ido facilitando al Congreso de los Diputados, al Ayuntamiento de Fuenlabrada y a los programas televisivos que la han presentado como licenciada.

Núñez entró en la dirección de Alberto Núñez Feijóo en 2023 y tiene una relación fluida y muy cercana con Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid. La vicesecretaria ha sido últimamente una de las políticas que el PP nacional más ha enviado a tertulias políticas, donde ha desplegado un estilo provocador parecido al de Ayuso.

La controversia sobre sus estudios saltó a primeros de semana, cuando la Universidad Francisco Marroquín (UFM), un centro privado referente en el mundo conservador madrileño, añadió un asterisco en la ficha de Núñez, que ha sido profesora en esa institución pese a no tener título universitario alguno. Según este centro, la supuesta “licenciatura” en Derecho no era de la University of Central Missouri, como afirmaba inicialmente, sino de la Universidad Complutense de Madrid (UCM). Esa fue la primera señal de desconcierto.

La UFM añadió que Núñez tenía también un título en Filología Inglesa y que cursaba un doble Grado en Derecho y Ciencias Jurídicas de las Administraciones Públicas, aunque sin precisar la institución.

El foco sobre el tema lo puso Puente, ministro de Transportes, que mostró sus dudas sobre que la afectada concretara los nombres de los centros donde había estudiado de pequeña y adolescente, pero no en la parte universitaria: “Sabemos dónde cursó la ESO […] Pero ese doble grado… no sabemos dónde lo cursó. Raro, ¿no?”. El hilo se viralizó con más de un millón de visualizaciones.

Ante el escándalo, Núñez ha respondido este martes por la noche con varios mensajes en X, calificando los hechos de “equivocación” y negando mala voluntad: “Nunca he tenido intención de engañar a nadie”, ha afirmado. La vicesecretaria ha detallado su periplo académico: estudió Derecho en la Complutense, trasladó expediente a la UNED, luego comenzaría Estudios Ingleses, y en 2019 cambió por un doble grado en Derecho y Ciencias Jurídicas de las Administraciones Públicas, también en la UNED. No ha finalizado ninguno de esos estudios, aunque pretende retomarlos.

Núñez asegura que ha pedido la corrección de la información errónea en la ficha del Congreso y ha justificado que no hablara del tema públicamente hasta la noche del martes, para no “tapar las derrotas del Gobierno en el pleno” de ayer. “Mi carrera política, con responsabilidades en el Ayuntamiento de Fuenlabrada desde 2015, en la Asamblea de Madrid (2021-2023) y ahora en el Congreso de los Diputados y el Comité de Dirección del PP, ha ocupado mi tiempo y esfuerzo”, ha afirmado.

Alfonso Serrano, secretario general del PP de Madrid y hombre fuerte de Ayuso, denunció el “hostigamiento” de Puente en redes, “como si fuera un auténtico pitbull”. Feijóo, por su parte, no se ha pronunciado. Cuando el PP anunció que la fichaba, en noviembre de 2023, como vicesecretaria, en la información que la dirección facilitó, se aseguraba: "Noelia Núñez (1992), concejala en el Ayuntamiento de Fuenlabrada, tiene el doble Grado en Derecho y Ciencias Jurídicas de las Administraciones Públicas, y fue viceportavoz en la Asamblea de Madrid".

