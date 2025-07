Argèlia Queralt, vocal del CGPJ: "La renuncia de Ferrer y Teso demuestra las dinámicas masculinas imperantes en la justicia"

Argelia Queralt, doctora en Derecho y profesoral de Derecho Constitucional en la Universidad de Barcelona, llegó hace un año al Consejo General del Poder Judicial a propuesta del PSOE, con un perfil académico que permite enriquecer un órgano de naturaleza política integrado mayoritariamente por jueces. Llegó a este puesto desde el Tribunal Constitucional, donde ha ejercido como letrada, y ha participado en varias tertulias en medios de comunicación y es experta en libertades fundamentales en Europa y en América Latina.

Estos días se cumple un año desde que usted tomó posesión y empezó a ejercer como vocal del CGPJ tras una renovación del órgano que tardó en llegar cinco años y medio por el desacuerdo político. ¿Qué valoración hace de este primer año de mandato?

Yo creo que la valoración general debe ser positiva. Primero porque se ha puesto fin a una etapa de bloqueo y de funcionamiento anormal del Consejo General del Poder Judicial, lo que suponía, por supuesto, que estaba ejerciendo de manera poco adecuada sus funciones. Algunas de ellas incluso no las podía llevar a cabo porque la ley las limitaba mientras estuviera en esa interinidad.

Y hemos hecho 161 nombramientos, la comisión de calificación ha hecho un trabajo enorme y, además, de forma muy rigurosa, el hecho de haber podido cumplimentar todo este proceso de selección y de nombramiento es, sin duda, un gran éxito.

Dado lo ocurrido con las presidencias de las salas clave del Supremo, tras la renuncia de las dos mujeres candidatas del sector progresista, no parece que se haya superado la política de bloques que lastró la actividad del anterior Consejo. ¿va a ser esta la tónica habitual en este mandato?

La renuncia por parte de las magistradas del Supremo, como Ana Ferrer y Pilar Teso, es la excepción al resto de buen hacer en el resto de nombramientos. El esfuerzo para los 161 nombramientos ha sido titánico pero es cierto, y así lo hemos puesto de manifiesto nueve vocales, que en la votación para elegir a los presidentes de la sala segunda y tercera del Tribunal Supremo no se ha seguido con esa línea de consenso.

Además, para nosotros era muy importante la aplicación de la ley de paridad, la ley de representación o de presencia equilibrada entre hombres y mujeres que se aprobó en agosto del 2024. Era una oportunidad única para poder implementar la ley. O bien las dos presidencias eran ocupadas por mujeres, de manera que hubiera tres mujeres y dos hombres en la Presidencia de las cinco salas, cosa que no se ha contemplado, o bien que en una de las dos salas fuera presidida por una mujer y la otra por un hombre. No ha sido posible.

Este reparto entre un hombre y una mujer para lo Penal y lo Contencioso no ha sido posible, no ha habido manera de convencer al sector de sensibilidad conservador, y finalmente, después de un año, las dos más afines al sector progresista renunciaron. Y eran candidatas excelentes, porque la propia sala de gobierno del Tribunal Supremo así lo ha dicho, además de así lo constatan sus currículums. Han aguantado todo el proceso, pese a las presiones que se pueden haber visto sometidas, pese a ver que claramente no parecía que hubiera un avance en que una de las dos fuera elegida como presidenta de sus respectivas salas, y porque hace ya unas semanas llegamos a un punto en que en las votaciones se evidenció el bloqueo. Desde una perspectiva más individual podrían haber dicho, vamos a aguantar, vamos a resistir, nos volvemos a presentar, pero por un acto de lealtad institucional decidieron retirarse.

Argelia Queralt, vocal del CGPJ. / José Luis Roca

¿Por qué es tan difícil? ¿Por qué siempre tienen que renunciar ellas? Los presidentes se van a jubilar en uno o dos años, y ellas habrían tenido por delante un mandato de cinco años.

Yo creo que lo que es la muestra de esas dinámicas masculinas absolutamente imperantes. No olvidemos que la ley de paridad, de presencia equilibrada, al final lo que pretende es alterar la distribución del poder, sea el que sea, porque la ley de paridad no va de que haya tantas mujeres como hombres en cualquier lugar, sino que habla directamente, específicamente, de puestos de decisión, es decir, en órganos de gobierno, en órganos gubernativos, no que haya más juezas que jueces. Ya son más las mujeres juezas, en la última promoción hay más de ochenta mujeres frente a una veintena de hombres.

Pero la cuestión es que a las mujeres les cuesta, nos cuesta todavía muchísimo romper esos espacios de poder absolutamente monopolizados por los hombres. Y hay un problema y es que no se entiende que precisamente para que se rompa ese techo de cristal, de cemento armado, yo ya no sé cómo llamarlo, lo que tiene que pasar es que las mujeres puedan estar en esos centros de decisión. No que formen parte del Supremo, que eso ya es muy importante, sino que lideren las salas del Supremo. Por tanto, se podría haber llevado el acuerdo de una sala la presidirá una mujer y otra sala la presidirá un hombre, pero no hemos sido capaces de convencer a la otra parte.

La ley cambió y ahora se exige un consenso de 13 votos para sacar adelante las decisiones más trascendentes. ¿es tan difícil llegar a acuerdos?

Es difícil teniendo en cuenta que hay una mayoría, es decir, que hay un consejo que está dividido entre diez y diez, en el que además dentro del sector progresista hay una persona que tiene una agenda propia y que, por tanto, va votando o va adoptando las decisiones y, como resultado, va orientando sus votos según su propio criterio -- la vocal se refiere, sin citarlo, a Carlos Hugo preciado--. En consecuencia, es difícil en un órgano en el que se exige para determinadas decisiones 13 votos, porque eso quiere decir que como mínimo tienes que convencer a tres personas del otro sector o a la presidenta, que también vota. Cuando entramos al consejo sabíamos que iba a ser muy, muy complicado.

Hace tan solo unas semanas los jueces se pusieron en huelga en España, durante tres días. ¿Por qué el Consejo del Poder Judicial se puso de perfil y no estableció servicios mínimos ni dio información a justicia para detener los salarios? ¿Por qué?

En realidad el Consejo sí que adoptó un acuerdo, señaló que los miembros del Poder Judicial no tienen derecho de huelga. A día de hoy no está reconocido el derecho y por eso se dice que no tiene desarrollo normativo, El problema es que hay una desconexión entre la decisión del Consejo General y la realidad pero la verdad es que no tenemos los cauces legales establecidos para hacer un seguimiento de qué jueces y qué no jueces decidieron seguir la huelga.

¿Y nunca se ha pensado en instar al legislador a solventar ese vacío?

Eso supongo, pero eso hay que preguntárselo al Poder Ejecutivo y al Legislativo, no lo puede instar el Consejo. Tenemos unas competencias regladas y son las que tenemos que cumplir y no tenemos la competencia de pedirle al Gobierno o a los grupos parlamentarios que hagan una norma porque sería meternos en un terreno que no nos atañe Y además los jueces, además de ciudadanos, son Poder Judicial, es decir, cada juez y cada magistrado ejerce individualmente el Poder Judicial, es portador de un poder del Estado y reconocer que ejerza derechos fundamentales es muy complicado. Los derechos se crean frente al poder del Estado.

Usted procede del mundo académico, no es juez. Y está en el Consejo del Poder Judicial. ¿Por qué cree que algunos jueces hablan de ataque a su independencia?

Aquí lo que se está diciendo es que el Poder Ejecutivo, en este caso, con la presentación de dos proyectos de ley, está violando su independencia judicial. Yo no veo ningún elemento en las leyes que ponga en peligro la independencia judicial. Hay que tener en cuenta que cuando se habla del acceso a la carrera, en España somos rara avis. Y es el Ejecutivo, en este caso, a través de los proyectos de ley o del legislativo, a través de proposiciones, el que debe determinar, además, en el ejercicio de sus potestades de gobierno o de propuesta legislativa, quien puede decidir cómo se configura ese poder judicial. Siempre, obviamente, respetando ese estatuto que establece la Constitución de independencia, imparcialidad, inamovilidad y responsabilidad. Pero la definición del sistema de acceso no le pertenece a la carrera judicial.