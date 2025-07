Una asociación de víctimas de la dana dice que Feijóo se ha ofrecido a mediar entre Sánchez y Mazón para que haya un solo plan de reconstrucción

Cordialidad y mirada a medio y largo plazo. El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, se ha reunido este miércoles en Madrid por primera vez con dos asociaciones de víctimas de la dana que asoló la provincia de Valencia el 29 de octubre pasado y que costó la vida a 228 personas. Hace justo nueve meses de la tragedia. No ha habido imágenes grabadas en la sede del PP para las televisiones, tampoco fotografías.

A la salida, los dos portavoces de las organizaciones civiles han hecho declaraciones a los medios de comunicación apostados en la puerta de la sede del PP y han coincidido en destacar el buen clima en las conversaciones con el jefe de la oposición y algunos de sus más estrechos colaboradores. Christian Lesaec, presidente de la asociación Damnificados Horta Sud Dana, una organización de las más significativas que no se ha reunido todavía con Carlos Mazón, jefe de la Generalitat valenciana, ha explicado que durante la charla han manifestado su sorpresa a Feijóo por que haya "dos planes de reconstrucción" de la zona afectada, uno del Ejecutivo central y otro de la Generalitat, y ha revelado que el dirigente conservador se ha "comprometido a llamar cuando sea posible a Mazón" para "intentar negociar con el Gobierno de España" que "en vez de dos planes haya uno y coordinación entre los dos gobiernos".

"Le hemos comentado que [la situación actual] es incongruente y ha dicho que está totalmente de acuerdo ha afirmado Lesaec. "También le hemos pedido, y está de acuerdo, no hacer política con el dolor de las víctimas, y en particular de los familiares", ha continuado. Fuentes de la dirección del PP han afirmado de que a lo largo de la tarde facilitarán información de cómo ha visto Feijóo esta reunión y también la que ha mantenido previamente con SOS Desaparecidos, que también tiene entre sus asociados a víctimas de la dana.

La dimisión

Así como Lesaec ha contado que le ha dicho a Feijóo que, según sus asociados, "Mazón no debería ser presidente de la Generalitat", el presidente de SOS Desaparecidos, Joaquín Amills, ha expresado que, en esta fase de reconstrucción, no es el momento de pedir la caída del 'president', pese a que sí la había reclamado en el pasado.

Según Lesaec, no le ha solicitado la dimisión a Feijóo "claramente" de Mazón porque eso se lo tendrían que pedir "al propio Carlos Mazón". "Lo que sí le hemos pedido, o le hemos informado, es que muchos de nuestros asociados piensan que él debería cesar a Carlos Mazón, pero su respuesta ha sido que él no puede cesarle y que, además, no lo ve así", ha subrayado en declaraciones a la prensa. Efectivamente, Feijóo no puede quitar a Mazón de la Generalitat. Solo le podría retirar del puesto de presidente del PP de la Comunitat Valenciana, pero no del Gobierno autonómico, algo que debería pactar con él para buscar un sucesor y que el partido no perdiera ese importante cargo territorial. En todo caso, en ese punto, ha contado Lesaec, Feijóo ha dicho que él no lo veía igual porque "la gestión no correspondía del todo a él [a Mazón]" y porque "el Gobierno [central] tiene una parte importante que decir en todo esto".

Como el apagón y el covid

En otro momento, Lesaec ha abundado en este asunto ante la prensa y ha recordado que, cuando ha comentado al líder del PP nacional que Mazón no debería estar en su puesto, Feijóo ha insistido en que a quien le correspondía dirigir la situación de emergencia "no era a la Generalitat" sino al Gobierno central. "Nos ha dado el ejemplo del apagón y el covid", ha añadido Lesaec. "No estamos del todo de acuerdo en eso, pero finalmente ha sido un diálogo bastante fructífero, nos interesa sobre todo, y creo que lo vamos a tener, el apoyo de Feijóo para encontrar soluciones que nos puedan interesar a todos", ha seguido el portavoz de Damnificados Horta Sud Dana. Y, como hizo el líder del PP hace meses, ha admitido en esa reunión, según Lesaec, que la Generalitat valenciana no estuvo "acertada" el día de la dana.

El objetivo del dirigente conservador, según dijeron fuentes de su equipo el martes, era "conocer de primera mano las demandas de los afectados" y "la respuesta de las distintas administraciones", así como trasladar "el compromiso del primer partido de España con las víctimas de la tragedia", según esas mismas fuentes.