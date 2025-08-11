El PP acusa al Gobierno de "hacer ruido para sacar un beneficio" al recurrir la moción de Jumilla

El vicesecretario de Hacienda, Vivienda e Infraestructuras del PP, Juan Bravo, fue el encargado de mostrar este lunes el posicionamiento de la formación que preside Alberto Núñez Feijóo sobre la situación en la localidad murciana de Jumilla.

Según Bravo, PSOE y Vox se retroalimentan para "buscar la confrontación para polarizar al conjunto de los españoles". Pero "ahí", dijo, no va a entrar el Partido Popular. Bravo compareció para exponer las iniciativas sobre vivienda que los populares registrán en el Congreso porque son los "problemas" que interesan a los españoles. Para el dirigente popular, ellos son los que "estamos intentando siempre buscar una convivencia, buscar los puentes en lugar de los muros, puentes, donde todo el mundo podamos convivir y podamos entendernos y podamos construir una España en la que la gente pueda prosperar, pueda encontrar un puesto de trabajo, tenga un sueldo adecuado para que pueda adquirir una vivienda".

Tras asegurar que la postura en este asunto del PP es clara y pasa por la defensa de la "libertad de culto, el máximo respeto a todas las confesiones religiosas, porque además así lo establece la propia Constitución española en su artículo 16. Defendemos que nadie pueda ser discriminado por razón de raza, por razón de sexo, de religión. Yo creo que eso es algo en lo que todos deberíamos compartir y no generar más conflicto", expresó.

Al tiempo que defendió que en la moción que finalmente se aprobó en Jumilla y que el Gobierno ha impugnado, "no veta absolutamente nada y no habla de confesiones. Lo que finalmente se ha aprobado (...) no es nada de lo que están intentando trasladar ni desde un partido ni desde otro", expuso Bravo. Es más, el dirigente popular sostuvo que "sería conveniente también que unos y otros dejaran de decirle a las mujeres cómo tienen que vestir, cómo tienen que vivir y ahí creo que también conocen perfectamente cuál es nuestra posición, ¿no?", aunque sin citar expresamente a los partidos a los que se refería.