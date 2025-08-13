Última hora de la UCO, Santos Cerdán, Ábalos, caso Koldo y Adif, en directo

El PP pide al PSOE que explique un nuevo audio sobre la trama granadina del caso Koldo

El PP ha exigido al PSOE explicaciones sobre la trama granadina del caso Koldo después de que se haya publicado un nuevo audio incautado por la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO) que revela una agenda de mujeres prostituidas, el intento de organizar un encuentro sexual y una reunión en el Parador.

La senadora del PP Inmaculada Hernández ha reclamado explicaciones "urgentes y claras" al PSOE tras la difusión de nuevos audios que, según ha señalado, amplía "la gravedad" del caso Ábalos-Koldo-Cerdán.

Según el PP, las nuevas informaciones difundidas evidencian la necesidad de que los socialistas aclaren el papel de Granada en esta trama.