TRIBUNALES
Peinado cita a declarar como imputada el 11 de septiembre a Begoña Gómez por la contratación de su asistente
El magistrado también llama a declarar el 10 de septiembre a la propia Cristina Álvarez
El juez Juan Carlos Peinado ha citado el 11 de septiembre a declarar como investigada a Begoña Gómez, la mujer del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, por la contratación de su asistente, Cristina Álvarez, por un presunto delito de malversación de caudales públicos, según especifica un auto de 18 de agosto, al que ha tenido acceso esta redacción.
El magistrado también llama a declarar como imputada un día antes, el 10 de septiembre, a la propia Cristina Álvarez.
