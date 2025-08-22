Castilla y León
Mañueco comparecerá por la gestión de incendios forestales
El PSOE y otros grupos de la Junta piden su dimisión
EFE
Valladolid
La Diputación Permanente de las Cortes de Castilla y León ha acordado este viernes, con la abstención del PP y el voto favorable del resto de partidos, que el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco (PP), comparezca ante un pleno extraordinario la próxima semana para hablar de su gestión de los incendios, por la que el PSOE y otros grupos piden su dimisión.
Aunque aún está por oficializar la fecha en que se producirá esta comparecencia, fuentes parlamentarias han detallado a EFE que se prevé para el miércoles, entre críticas por la ausencia de explicaciones del consejero de Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez-Quiñones.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- Alicante abre expediente por el trabajador que prohíbe el paso de 'rojos' y 'etarras' en la playa de Tabarca
- Reabren al baño los 11 kilómetros de playas de Guardamar sin hallar más ejemplares de dragón azul venenoso
- Ni rojos ni etarras: la curiosa 'norma' de una playa de Alicante
- Detenido un cirujano en Alicante al morir su padre de 94 años tras cortarle varios dedos del pie en la cocina
- Elche y Santa Pola, en alerta por el 'dragón azul' en las playas
- Motín en un vuelo de Ibiza a Alicante tras más de diez horas de retraso: 'No sale nadie de la isla hasta que no salgamos nosotros
- Quién fue Juan Vidal, el arquitecto de la fachada que pretenden derribar en la calle Segura de Alicante
- Aemet activa la alerta amarilla en Alicante: riesgo de lluvias y granizo
La Universidad Miguel Hernández presenta la segunda edición del Máster en Medicina Estética Integral y Antienvejecimiento
Ofrecido por