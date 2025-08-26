Asturias reclama una alianza del Noroeste para combatir el fuego

Con la situación avanzando a posiciones "más favorables" en cuanto a los tres incendios que afectan a Asturias (Genestoso, Degaña y Caunedo), el presidente del Principado, Adrián Barbón, compareció ayer, lunes, tras el Consejo de Gobierno para anunciar un plan de medidas de lucha contra el fuego centrado en la prevención.

Entre ellas figura convocar a los Gobiernos de las comunidades limítrofes –Galicia, Cantabria y Castilla y León– en una especie de foro del Noroeste con el objetivo de reforzar la coordinación ante los incendios forestales. El objetivo, explicó Barbón, es trabajar "en conjunto" y ver "cómo garantizar una respuesta mucho más rápida y eficaz a la hora de cortocircuitar" fuegos que, como se ha visto en estas últimas semanas, superan las fronteras territoriales.

El Presidente se refirió a las "dimensiones" de los últimos fuegos de agosto que han pasado de una otra comunidad –en el suroccidente asturiano llegaron desde León y en el Oriente, desde Cantabria–, con lo que se hace necesario, recalcó, mejorar la coordinación entre comunidades vecinas.

En Asturias, en esta última oleada que comenzó el pasado 12 de agosto han ardido 5.500 hectáreas en nueve concejos. En base a esto, el Principado tiene previsto también solicitar al Gobierno de España la declaración de zona catastrófica (la denominación administrativa es zona especialmente afectada por una emergencia de protección civil).

El consejero de Movilidad, Medio Ambiente y Gestión de Emergencias, Alejandro Calvo, explicó que el objetivo regional es "acogerse de forma inmediata" a la declaración –este martes el Ejecutivo central prevé aprobar las ayudas–, por lo que se trabaja de forma intensa para cuantificar daños y concretar incluso ya proyectos de restauración "que permitan recuperar cuanto antes el paisaje , los valores ambientales y los recursos agroganaderos y forestales".

El sector agroganadero recibirá, por otra parte, ayudas directas por valor de 800.000 euros para compensar las pérdidas de forraje. El consejero de Medio Rural, Marcelino Marcos Líndez, explicó que llegarán directamente al titular, que solo tendrá que aceptarla. En concreto, Medio Rural concederá 100 euros por vaca de más de dos años; 60, para de entre seis meses y 2 años; 49, para menos de 6 meses, y 15 por oveja y por cabra.

Además, el Principado se reforzará con una cantidad –no concretada por Barbón– el Fondo de desarrollo de infraestructuras rurales y defensa de incendios, creado tras los pavorosos fuegos de 2023 y dotado con 18 millones para gastar plurianualmente hasta 2026.

Y se impulsará en el futuro un congreso, una especie de "espacio de reflexión al más alto nivel", para conocer experiencias internacionales en prevención y lucha que pretende reunir en la región a expertos que expliquen modelos de buenas prácticas y que están funcionando en otros lugares. La idea es conocer cómo se trabaja en otros países que ya tienen experiencia en el abordaje de estos incendios, que los expertos denominan de sexta generación.

Barbón y los consejeros quisieron transmitir públicamente el agradecimiento a todos los profesionales implicados en la lucha contra el fuego. Al tiempo, el Presidente insistió en destacar el "importante esfuerzo y coordinación" para atajar los incendios en Asturias, lo que atribuyó a disponer de un servicio de emergencias "con carácter integral, que lo incorpora todo, y se coordina con el 112".

Feijóo presenta un plan antiincendios que incluye un registro de pirómanos

El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, anunció un plan de cincuenta medidas contra incendios y para las zonas afectadas tras la ola que todavía continúa activa, una propuesta del PP que contiene la creación de un "registro nacional de pirómanos" e incendiarios. En él estarían incluidas todas las personas condenadas mediante sentencia firme que hayan provocado un incendio en cualquier lugar de España y, según la propuesta del PP, conllevaría la obligatoriedad de utilizar pulseras telemáticas de localización.

El denominado Plan Integral de Ayuda, Recuperación y Prevención para el Medio Rural y Forestal será enviado "inmediatamente" a las Cortes. Otra de las medidas es la creación de criterios "objetivos, transparentes y vinculantes" para el abordaje automático de las emergencias bajo el liderazgo de profesionales de acreditada experiencia que permita agilizar la coordinación e impida que las desgracias o accidentes se conviertan "en bronca política" y en conflictos entre los gobiernos autonómicos y el central.

Muchas de las cincuenta medidas, ha relatado, consisten en otorgar ayudas materiales y económicas inmediatas a las localidades, a las personas y a las empresas afectadas por los fuegos y para ello movilizar todos los recursos presupuestarios disponibles de las administraciones, entre ellos los fondos europeos "Next Generation".

El PP también quiere que se revise el marco legislativo y la gestión de los montes para analizar las prácticas forestales y ganaderas que se están produciendo en los últimos años y ver cuáles podrían estar teniendo un impacto negativo en la prevención y en la extinción de incendios.