Canarias respira tranquila. El Consejo de Ministros ha aprobado durante la jornada de este martes, tal y como estaba previsto, el real decreto que detalla la capacidad ordinaria de acogida de cada Comunidad Autónoma - es decir, el número de menores migrantes no acompañados que pueden acoger - y la situación de contingencia migratoria de aquellos territorios cuya ocupación de recursos triplique su capacidad ordinaria, tal y como ocurre con los territorios fronterizos como el Archipiélago atlántico, Ceuta y Melilla. El mecanismo permitirá aliviar la presión migratoria que desde hace años sufren las Islas, pues todos los niños no acompañados que lleguen a zonas con los recursos tensionados y cuyo capacidad de acogida esté superada en un 150% deberán ser derivados a otras autonomías en un plazo de 15 días: un alivio para Canarias. Asimismo, con la aprobación del decreto se fija la capacidad ordinaria de acogida de cada comunidad, es decir, el número de plazas que debería tener para cumplir el ratio fijado, de 32 menores por cada 100.000 habitantes.