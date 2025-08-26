Inmigración
El Gobierno aprueba el reparto ordinario de menores migrantes entre comunidades autónomas
El Consejo de Ministros aprobó este martes el real decreto para la capacidad ordinaria del sistema de protección y tutela de menores no acompañados de las comunidades autónomas que marcara el reparto de los menores llegados a las costas españolas.
Según informó la ministra portavoz, Pilar Alegría, en la rueda de prensa posterior a la primera reunión del Gabinete de Pedro Sánchez tras el parón estival, se trata "de un paso importantísimo para garantizar los derechos de la infancia migrante". "Estamos hablando de niños y de niñas que llegan solos a nuestro país y a los que tenemos la obligación de darles una acogida digna, solidaria y si me permiten también humanitaria", afirmó Alegría.
