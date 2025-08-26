Muere el teniente coronel Sánchez Silva, primer militar de alta graduación que se declaró homosexual

El teniente coronel José María Sánchez Silva ha fallecido este lunes tras convertirse en el año 2000 en un referente del colectivo LGTBIQ+ al ser considerado como el primer militar de alta graduación que reconoció públicamente su homosexualidad en España.

Fue en la desaparecida revista 'Zero' donde Sánchez Silva, a sus 49 años, 'salió del armario' para reivindicar sus derechos. Años más tarde abandonó el Ejército denunciando que cayó en el "ostracismo" después de hacer pública su condición sexual.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha informado y lamentado el fallecimiento de Sánchez Silva en un mensaje a través de su cuenta en X en el que envía "un abrazo a sus seres queridos".

"Nos deja José María Sánchez Silva, teniente coronel y referente de libertad y derechos", ha escrito en su mensaje.

Y opina que el militar fallecido "con coraje, abrió camino hacia una España más justa e igualitaria. Siempre recordaremos su ejemplo".

Duelo en la comunidad LGTBIQ+

Como no podía ser de otra manera, Pedro Sánchez no ha sido el único que ha lamentado la muerte del ex militar, siendo desde la comunidad LGTBIQ+ desde donde se han hecho públicas más condolencias. En este sentido, una destacada activista lesbiana por la igualdad como Mili Hernández hacía lo propio también a través de su cuenta en X, donde afirma que la "salida del armario" de Sánchez Silva fue "un paso muy importante para nuestra comunidad".