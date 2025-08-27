Murcia estudia llevar a los tribunales el decreto de reparto de menores migrantes del Gobierno central

La Región de Murcia estudia recurrir ante los tribunales el decreto de reparto de migrantes aprobado este martes por el Ejecutivo de Pedro Sánchez. En un comunicado de prensa, la consejera de Política Social, Conchita Ruiz Caballero subrayó que el Gobierno autonómico "recurrirá cualquier decisión que adopte el Gobierno de España que sea impuesta y no consensuada".

El Consejo de Ministros aprobó este martes el real decreto para detallar la capacidad ordinaria del sistema de protección y tutela de menores no acompañados de las comunidades autónomas que marcará el reparto de los menores llegados a las costas españolas.

Las primeras estimaciones del Ministerio asignaban 133 menores a la Región de Murcia, comunidad que consideraba que tenía una capacidad ordinaria para acoger a 509 niños y jóvenes. Esta cifra ha cambiado, según informa Europa Press, que detalla que la Comunidad cuenta en el Real Decreto con una capacidad ordinaria de 517 chicos. La diferencia entre este número y el total de menores acogidos en la Región es la que establecerá cuántos niños debe acoger la Comunidad.

El Gobierno de Pedro Sánchez considera que la capacidad ordinaria de acogida es de 2.827 plazas en Andalucía, 2.650 en Cataluña y 2.325 en la Comunidad de Madrid. Además, según el real decreto aprobado, Aragón ha de disponer de 441 plazas, Asturias de 331, Baleares de 406, Canarias de 737, Cantabria de 194, Castilla y León de 783, Castilla-La Mancha de 692, Extremadura de 344, Galicia de 886, Navarra de 223, País Vasco de 731, La Rioja de 107, Ceuta de 27 y Melilla de 28.

"Tensionando el sistema"

A juicio de Ruiz Caballero, "es el Gobierno de Sánchez quien desprotege a los menores no acompañados que llegan a nuestra Región, tensionando el sistema de protección y comprometiendo la calidad de la atención y el bienestar de los menores".

"El Gobierno central está utilizando a las comunidades como comodín para resolver los problemas de su fracasada política migratoria, sin diálogo, ni coordinación”, destacó la consejera, que consideró que la capacidad ordinaria establecida por el Ministerio “no se ajusta a la capacidad real del sistema de protección de la Comunidad, ya que, el Gobierno de Sánchez ignora que tenemos un sistema de protección, con una sobreocupación que supera el 200 por ciento”.

Miras pide "condiciones de dignidad" para los migrantes El presidente de la Comunidad, Fernando López Miras, ha tildado de "discriminatorio" el reparto de menores extranjeros no acompañados entre las comunidades, por excluir a Cataluña y el País Vasco, y ha denunciado que quienes lo imponen son aquellos que "mantienen" al jefe del Ejecutivo central, Pedro Sánchez, en la Moncloa. "Estamos muy en desacuerdo con que se tome una decisión de ese calado sin que se sepa nada, sin que se comparta información con las comunidades autónomas y excluyendo ya de ese reparto a Cataluña y al País Vasco", dijo en Cartagena, antes de que se supiese qué decía el real decreto. También criticó la situación del Hospital Naval de Cartagena, un centro que "no cumple con las condiciones mínimas de seguridad para poder acoger a esas personas, no tiene ni las licencias que debe tener para la apertura y el mantenimiento de su actividad" y, además, "es totalmente opaco en lo que está pasando ahí dentro y en los inmigrantes que están trayendo desde Canarias". "Con esta situación no podemos seguir; estamos hablando primero de política de Estado, con todo lo que eso supone, pero también de personas; personas que no pueden ser tratadas como mercancía, no se puedan aprobar repartos como si fueran objetos, hay que atenderlas en condiciones de dignidad y con los recursos necesarios suficientes y sobre todo en igualdad, que todas las comunidades autónomas aporten lo mismo", aseveró. Preguntado sobre dónde se prevé alojar a los menores del centro de Santa Cruz una vez se cierre, el presidente regional subrayó que "el Gobierno de la Región de Murcia va a cumplir la ley estrictamente, escrupulosamente". "Vamos a prestar protección a todos aquellos menores que la ley establezca que tienen que ser tutelados por la comunidad autónoma, por el Gobierno de la Región de Murcia", recalcó. EUROPA PRESS

Según la titular de Política Social, "la solidaridad de la Región de Murcia está más que demostrada", puesto que "en el último año y medio se han atendido a cerca de 1.400 menores no acompañados y se han creado más de 200 plazas adicionales y hasta 16 centros de protección nuevos”.

La Comunidad de Madrid, presidida por la popular Isabel Díaz Ayuso, también anunció este martes que tomará "las acciones necesarias y judiciales" para que el reparto de los menores sea "igualitario", frente al "ocultismo" y "la falta de transparencia" del Gobierno de Sánchez.

"Garantizar los derechos"

Según informó la ministra portavoz, Pilar Alegría, en la rueda de prensa posterior a la primera reunión del Gabinete de Pedro Sánchez tras el parón estival, se trata "de un paso importantísimo para garantizar los derechos de la infancia migrante". "Estamos hablando de niños y de niñas que llegan solos a nuestro país y a los que tenemos la obligación de darles una acogida digna, solidaria y si me permiten también humanitaria", afirmó Alegría.

Es un dato clave de cara a la reubicación de 3.900 menores no acompañados desde Canarias y Ceuta, en cumplimiento del Real Decreto-Ley 2/2025, por el que se aprobaron medidas urgentes para garantizar el interés superior de la infancia y adolescencia ante situaciones de contingencias migratorias.

Se trata de niños (algunos de muy corta edad) y adolescentes que llegaron a las islas en patera, sin compañía de ningún adulto familiar, y de los que ahora ha de hacerse cargo la Administración, a fin de que no estén desamparados en España.

El sistema de reparto se enfrenta a la oposición frontal de 10 comunidades autónomas gobernadas por el PP, incluida la Región de Murcia, y también Castilla la Mancha (PSOE), que han recurrido ante el Tribunal Constitucional.

¿Dónde vivirán?

En la Región de Murcia no hay centros específicos para albergar a menores extranjeros: lo que hay son centros de menores en sí, de españoles y foráneos juntos.

Con el anunciado cierre del centro de Santa Cruz (una exigencia de Vox para aprobar los Presupuestos de López Miras), falta concretar dónde vivirán los adolescentes y niños que llegarán a la Región: si en centros similares, en pisos o con familias de acogida.

Cabe recordar que la consejera Conchita Ruiz Caballero dio marcha atrás en su idea de comprar pisos para que viviesen menores migrantes, y que lo hizo tras las amenazas de Vox de romper el acuerdo de Presupuestos, que finalmente siguió adelante. Ruiz Caballero escribió entonces en sus redes aquello de: "Rectificar es de sabios. No volverá a suceder".

Más burocracia

Todavía faltan trámites antes de que los niños se monten en un avión y sean repartidos por la península ibérica.

Tal y como ha anunciado este martes el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, el Gobierno celebrará una reunión interministerial el próximo martes para dar inicio a los traslados.

Conchita Ruiz puso el acento en que en la Región hay "tres puertas de entrada de la inmigración", que son "la llegada de pateras, el tránsito entre regiones limítrofes y el Naval de Cartagena".

Según el Gobierno regional, "esta última vía abierta por el Gobierno central en 2023 ha facilitado el acceso a la Región de 331 menores migrantes procedentes de Canarias desde su apertura".