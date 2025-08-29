Miles de personas vuelven a exigir la dimisión de Mazón en la décima protesta tras la dana

Mismo dolor, diez meses después. Miles de personas de distintos movimientos sociales se volvieron a concentrar este viernes, 29 de agosto, para reclamar la dimisión del president Carlos Mazón por su gestión de la dana, la trágica riada donde murieron 228 personas. Como en cada concentración, los familiares de los fallecidos encabezaron la protesta.

El lema vuelve a ser "Mazón dimissió" y las entidades y pancartas volvieron a València tras manifestarse el mes de julio en las localidades de la zona. Entre otras cosas, en las marchas anteriores criticó la tardanza de las autoridades en enviar el Es-Alert a las poblaciones más afectadas, y los convocantes reiteran cada día 29 que las 228 vidas que se perdieron -incluidas dos personas que siguen desaparecidas- fueron “muertos evitables provocados por la negligencia del Consell".

Además de justicia, piden reconstrucción y más medios para que los municipios golpeados y sus habitantes puedan superar el desastre. Otra diferencia respecto a las anteriores manifestaciones es que esta se trata de una concentración, es decir, que no tiene recorrido. La idea, según los convocantes es "hacer un acto simbólico de homenaje y recuerdo".

Esperando respuestas

Los convocantes señalaron que las personas afectadas por esta tragedia llevan diez meses esperando respuestas y resaltaron que "una parte importante de la población todavía no tiene acceso a unos servicios públicos esenciales de calidad y a unas condiciones de vida dignas".

Un ejemplo es que, tal y como publicó este diario, cerca de 900 ascensores siguen fuera de servicio casi un año después en la zona cero de la dana, provocando que muchas personas con movilidad reducida vivan constantemente encerradas en sus casas.

Los convocantes se preguntaron además qué pasará cuando llegue el otoño y vuelvan las lluvias, e hicieron hincapié en que "no se puede mantener al cargo un presidente que solo mira por sus intereses y asume políticas negacionistas que abocan a la repetición de la tragedia".

Protestas multitudinarias

La de este viernes fue la décima marcha bajo el lema "Mazón dimisión" después de la riada que barrió la provincia de València y dejó 228 muertos. La primera, el 9 de noviembre, congregó a cerca de 130.000 personas y fue la manifestación más numerosa desde la de 2003 contra la guerra de Irak. La protesta convocada un mes después tuvo una asistencia de unas 100.000 personas, también histórica.

La tercera manifestación congregó a unas 80.000 personas, y las siguientes fueron mermando poco a poco en asistencia hasta rondar las 25.000 personas y finalmente 5.000 en las últimas marchas para pedir la dimisión del president de la Generalitat. Algo que, según la encuesta publicada recientemente por Prensa Ibérica, desean 8 de cada 10 valencianos.