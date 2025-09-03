El PP apunta a la "trama navarra" del caso Cerdán y llevará al Senado a Chivite

El Partido Popular (PP) insiste en martillear con el caso Cerdán en el arranque del curso político, y en utilizar el Senado, donde los de Alberto Núñez Feijóo tienen mayoría absoluta, para reclamar responsabilidades políticas al PSOE por su corrupción. La portavoz de los populares en la Cámara Alta, Alicia García, apuntó este miércoles, durante una rueda de prensa en el salón de los pasos perdidos de la institución, a la "trama navarra" como clave en el escándalo. Y concretó las próximas comparecencias en la comisión de investigación creada ad hoc en el Senado, entre ellas las de la presidenta del Gobierno de Navarra, la socialista María Chivite. García la definió como "la alumna aventajada del sanchismo, en sus cesiones al separatismo".

La portavoz de los populares en el Senado acusó a Chivite de haber levantado desde el Ejecutivo de la Comunidad Foral "una trama de concesiones de obra pública a cambio de mordidas, que pudieron acabar incluso en el bolsillo de dirigentes del Partido Socialista o del propio Partido Socialista", señaló abonando la tesis de una posible financiación irregular del PSOE, algo que el propio Pedro Sánchez volvió a negar por enésima vez durante su entrevista del pasado lunes en Televisión Española.