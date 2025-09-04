Hartazgo en Chamartín por los retrasos causados por un fallo informático: "En España nunca se ha invertido lo suficiente en ferrocarril"

Paloma no da crédito. El tren a Valencia que compró hace una semana con salida prevista a las 13:15 horas se ha vuelto a retrasar. Apenas 15 minutos antes de embarcar ha recibido un correo electrónico de la compañía Ouigo que avisaba de un problema en la infraestructura de Adif que retrasaría la hora de salida, pero nada más. “Una hora después, aquí sigo esperando. No sabemos nada, solo que va con retraso”, lamenta. Había venido a Madrid por trabajo y la vuelta a casa parece haberse complicado. Sin embargo, esta situación no es desconocida para la valenciana: “Cada 15 días hago este trayecto y siempre estoy en las mismas, pendiente de si llego o no. Es un fastidio, especialmente para quienes lo utilizamos constantemente. Al final nunca sabes cómo va a terminar”.

A las 17:30 horas de la tarde, la situación es idéntica a la de hace unas horas y la aglomeración de pasajeros llega incluso a las puertas de la estación. Las demoras superan las dos horas en la mayoría de casos y aquellos viajeros cuya salida estaba prevista para las 15:00 horas, comienzan a hacerlo alrededor de las 18:00. Renfe, por su parte, ofrecerá cambios y anulaciones gratuitas.

Según Adif, la circulación de trenes comienza a reestablecerse de forma gradual en la estación de Chamartín. / ALBA VIGARAY

Desde que recibió la notificación no ha vuelto a saber nada y, junto a otros afectados, trata de ponerse en contacto con la empresa ferroviaria sin éxito. “Estamos desinformados. Se supone que es una caída de la red, pero no sabemos qué significa eso. Si solo afecta a la zona norte, no sé por qué nuestro tren hacia la costa no puede salir de Madrid”, añade. Entre tanto, Adif comunica por megafonía que la congestión comienza a disiparse poco a poco, aunque sin ofrecer datos concretos. “Cuando pasen estas cosas debería haber personal suficiente para arreglarlo a tiempo y a la vista está que no lo hay”, suma mientras señala a su alrededor. “Echo en falta información. Nosotros hemos recibido un correo, pero hay gente que viajaba con Renfe y ni siquiera se lo han dicho”.

Recompensa económica

A su lado, sin entender nada, se encuentra Jairo. El colombiano viaja junto a su novio, dirección Alicante. “Es nuestra primera vez en España y estamos sorprendidos. Nos hemos asustado cuando hemos leído la notificación del móvil avisando de que hay demoras, porque no especifican ni dan una hora clara a la que vaya a retomarse el servicio”, señala. Móvil en mano y con expresión de preocupación, escucha atentamente la megafonía de la estación, que repite una y otra vez la misma frase. “Sólo dicen que la circulación se va recuperando gradualmente, pero… ¿qué garantía nos dan a los usuarios? Estamos en pleno verano, venimos muy cansados de un viaje largo y con la esperanza de que, en España, los tiempos son muy precisos. Nuestro tiempo también vale”, espeta con indignación.

Cientos de pasajeros aglomerados a las puertas de los trenes de Chamartín esperan noticias sobre las horas de salida. / ALBA VIGARAY

En su opinión, este tipo de situaciones deberían preverse, especialmente en épocas de mucho movimiento: “Y, si ocurren, se tendría que ofrecer una recompensa económica a los afectados. Es frustrante, pero uno se lo toma de la mejor manera posible. Al menos estamos juntos”. Cuando planificó su viaje a España, jamás pensó que esta situación podría darse: “Uno que viene de fuera, como extranjero, espera que en Europa no sucedan estas cosas. Parece que esperaremos más de dos horas, según me han dicho otros viajeros afectados”. Si bien las demoras por reformas o cambios estructurales son recurrentes, no dejan de incomodar a aquel cuyo trayecto sufre un contratiempo, ya sea de 15 minutos o tres horas.

Y si no, que se lo digan a Celia y Mónica. Son hermanas y parece que el reencuentro con sus padres en Santander va a tener que esperar. Al igual que el resto, también han recibido un correo electrónico de Ouigo avisando del retraso. “Teníamos que salir a las 14:15 horas y, tras una hora de espera, seguimos aquí sin apenas información. Nuestros padres están en casa pendientes de nosotras”, relata una de ellas. La otra, algo más indignada, apunta que han visto más medios de comunicación que personal de seguridad: “No es normal. Llega un punto en el que se convierte en una rutina y a una se le quitan las ganas de coger un tren. Estamos en plena operación retorno y deberían involucrarse más en prevenir estos desastres. No hay nadie brindando información o dando indicaciones, tampoco hablan de lo que ha ocurrido y lo único que podemos hacer es esperar. Y de pie, porque todos los asientos están ocupados”.

Una caída de los servidores informáticos de Adif ha provocado paros y retrasos en los trenes de alta velocidad con salida y llegada a Madrid. / ALBA VIGARAY

Situación de abandono

Con los brazos cruzados reposan Óscar y Hugo en esos asientos. Llevan dos horas esperando a su grupo de amigos, que viene desde Valencia y cuya llegada estaba prevista para las 12:30 horas. “Ni a ellos ni a nosotros nos han comunicado cuánto tiempo va a estar el tren parado. Pero eso no es lo peor de todo, ya que cuando lleguen a Chamartín tenemos que coger otro tren hacia Atocha, que sale a las 15:30 horas”, lamentan. Hasta hace unos minutos, los jóvenes pensaban tener alguna posibilidad de realizar el trasbordo, pero ya no: “Con estas demoras es prácticamente imposible. No sabemos qué hacer, haremos lo posible por llegar”. Hugo asegura que en España “nunca se ha invertido lo suficiente en Ferrocarril”. “Parece darle igual a todo el mundo. Llega un punto en el que es inevitable y lo aceptas, pero deben ofrecer soluciones paliativas”, zanja.

Al fondo, recién salidas del tren, aparecen Eva y Elisa. Visiblemente cansadas, transitan por la aglomeración originada en la estación de Madrid Chamartín-Clara Campoamor maleta en mano. “Estamos flipando”, dicen. Su tren, que debería haber llegado a Madrid a las 11:30 horas, lo hacía a las 13:30. Durante una hora y media han permanecido paradas en mitad de la ruta. “Se pasa mucho estrés dentro del tren. Los pasajeros nos hemos acabado agobiando, e incluso han tenido que pedir por megafonía atención médica porque varias personas estaban sufriendo ataques de ansiedad”, asegura. Como todos, se sienten “abandonadas” y demandan más información y una compensación económica asegurada: “Ya basta”. Adif, por su parte, no ha aportado nueva información al respecto.