El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha defendido este jueves la coherencia de su decisión de no acudir al acto de apertura del año judicial y ha refrendado su "absoluto respeto" al rey Felipe VI, que presidirá el acto, y al poder judicial en su conjunto.

"Es una decisión coherente", ha afirmado el presidente del PP en un acto en un colegio de Guadalajara en el que ha afirmado que presta "mejor servicio" levantando la mano y mostrando su disconformidad que asistiendo al acto y normalizando la presencia del fiscal general del Estado, el investigado Álvaro García Ortiz.