Sumar pide a Puente responder al "chantaje" de Ryanair con un golpe fiscal de 5.650 millones de euros a las aerolíneas

Sumar reclama al Gobierno impulsar un golpe fiscal de 5.650 millones de euros a las aerolíneas como respuesta al presidente de Ryanair, que amenazó con reducir un 40% la oferta de vuelos en España tras aumentar 68 céntimos el precio de las tasas aeroportuarias. Esta misma semana, la aerolínea ha confirmado el cierre definitivo de vuelos desde cinco destinos -Tenerife Norte, Vigo, Jerez, Valladolid y Santiago de Compostela-, después de cerrar provisionalmente algunas bases en España este verano.

Alberto Ibáñez, portavoz de Compromís integrado en Sumar, ha aprovechado la comparecencia en el Congreso del ministro de Transportes, Óscar Puente, para pedirle que responda al "chantaje" de Ryanair con dos nuevos impuestos.

"Señor Puente, usted es conocido por la afición a encararse a matones, ceos y peperos, y poner pie en pared. ¿Quiere usted responder al chantaje del presidente de Ryanair?", aseguró Ibáñez, portavoz de Sumar en la comisión de Transportes. "Cobre a Ryanair lo que tiene que cobrar, deje de pensar en puertos y aeropuertos pensando en turistas", defendió.

Compromís ya exigió al Gobierno incluir en su pacto contra el cambio climático la creación de un impuesto al queroseno, el combustible de los aviones, que a día de hoy está exento en nuestro país. Además, reclama la imposición del IVA a todos los trayectos, ya que ahora sólo tributan los vuelos domésticos al 10%, bajo el IVA reducido.

Una nueva fiscalidad destinada a gravar al sector aéreo, el más contaminante, según argumentan en el partido valencianista. La recaudación por estos nuevos impuestos está cifrada en 5.650 millones de euros para este año 2025, según un informe de Transport & Environment sobre las exenciones fiscales en España.

Anuncio de Ryanair

La aerolínea irlandesa anunció este miércoles el recorte de casi un millón de plazas en su programación de este inverno, con una reducción del 41% de su capacidad en los aeropuertos regionales y un 10% en las Islas Canarias tras el anuncio de Aena de aumentar las tasas aeroportuarias.

En concreto, la compañía cerrará su base de Santiago de Compostela, eliminará los vuelos a Vigo y Tenerife Norte y reducirá su capacidad en Asturias, Santander, Zaragoza y las Islas Canarias. Además, mantiene cerradas las bases de Valladolid y Jerez, que clausuró este verano.

"Los aeropuertos regionales están vacíos al 70%. No son nada competitivos y si Ryanair se va no hay nadie que quiera volar ahí. Hay otras opciones para nosotros en Europa, donde bajan precios en Marruecos, Italia, Hungría o Suecia", afirmó el consejero delegado de Aena, Eddie Wilson.