El juez niega a Ábalos que la UCO filtre sus datos y le recuerda que tanto él como otros imputados los facilitan y dan entrevistas

El juez del Tribunal Supremo Leopoldo Puente no aprecia indicio alguno que permita responsabilizar a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil de la filtración de datos de la vida privada del exministro José Luis Ábalos o de fotografías intervenidas en el procedimiento durante los registros realizados en su domicilio. Más bien, al revés, le reprocha que los imputados en el caso Koldo han sido quienes han facilitado algunos de ellos -como él mismo admitió con los mensajes que intercambió con el presidente del Gobierno- y que conceden entrevistas a medios de comunicación.

En una providencia, a la que ha tenido acceso EL PERIÓDICO, el magistrado da una amplia respuesta a la petición con la que el exministro pretendía identificar a los agentes que le investigan y que actualmente trabajan en un informe completo de su patrimonio, así como ordenarles que expurguen todo aquello sin relevancia para la causa.

El instructor del caso Koldo considera que llegará el momento en que esa práctica se realice, pero, "por una comprensible y natural economía de medios", primero debe tomarse "conocimiento del completo contenido de la ingente información obtenida en los múltiples soportes digitales que resultaron incorporados a esta causa" antes de apartar los que no guarden relación con ella.

En tono irónico, el magistrado afirma que el imputado, con su solicitud, "parece otorgar plena verosimilitud a las noticias y documentos contenidos en la información que denuncia, viniendo a asumir, implícitamente al menos, que la misma se contendría en las evidencias digitales que le fueron intervenidas en el registro domiciliario".

Para justificar que no aprecie indicios de que ello suponga que la filtración proceda de la UCO, el magistrado afirma que "no puede ignorarse que varios de los investigados en este procedimiento han resuelto, en el libérrimo ejercicio de sus facultades, conceder de manera recurrente entrevistas a distintos medios de comunicación, e incluso reconocido que algunas de las informaciones documentales publicadas en ellos, lo han sido con su aquiescencia".

"Tampoco" puede dejar de tenerse en cuenta "que no solo existe constancia de la posible existencia de grabaciones del material intervenido (el propio Ábalos aseguró que el disco duro que trató, por intermedio de una señora, de ocultar en el registro domiciliario que le fue practicado, no era sustancialmente sino copia de otro que se encontraba también en el domicilio)", puntualiza el magistrado que añade que "se ignora cuántas copias de los referidos documentos o archivos pudieran existir y en poder de quién pudieran encontrarse".

El juez, que recuerda que otro imputado también tenía información privada de Ábalos, en referencia al que era su asesor, Koldo García, recuerda al exministro que si lo considera necesario puede denunciar la supuesta filtración ante los juzgados que corresponda y querellarse contra el medio de comunicación que la publique.